صدور کارت شناسایی ویژه داوطلبان هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع صبح شنبه در نشست خبری با بیان اینکه بیش از 3 هزار پزشک و پیرا پزشک در یکهزار چادر سلامت زائران اربعین حسینی را در 5 استان کشور حمایت درمانی و پزشکی می کنند گفت: همچنین 100 هزار بسته بهداشتی میان زائران توزیع می شود.

وی از تغییر روز داوطلب به هفته داوطلب از 14 تا 21 آذرماه خبرداد و گفت: به دلیل حضور دبیرکل فدراسیون های هلال احمر جهانی در ایران روز 27 آذرماه همایش بزرگ داوطلبان هلال احمر با حضور 600 داوطلب فعال، خیرین و خبرنگاران داوطلب هلال احمر در سالن وزارت کشور برگزار می شود.

همچنین در این روز تفاهم نامه ای سه جانبه میان دبیرکل فدراسیون جهانی هلال احمر، معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست و فرهادی رئیس جمعیت هلال احمر با هدف بهره گیری از داوطلبان و جوانان هلال احمر ایران در حفظ محیط زیست و آموزش برای حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب جنگلها و سالم سازی آب رودخانه ها و دریاها، تفکیک زباله و غیره منعقد می شود.

رافع همچنین اعلام کرد: در هفته داوطلبان 20 هزار داوطلب در نمازجمعه های سراسر کشور حضور یافته و 32 نمایشگاه عکس و 32 بازارچه خیریه برگزار می شود. جذب 1500 جوان هلال احمر در سازمان داوطلبان و رونمایی از سایت سازمان داوطلبان و شبکه اجتماعی خانه امید داوطلب هم بخش دیگری از برنامه های این هفته است.

رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر با بیان اینکه 700 هزار داوطلب هلال احمر داریم گفت: طرح سفرنامه سلامت در 16 شهرستان و مشارکت 34 هزار شهروند در حال اجرا است و تاکنون 376 پزشک در 338 چادر به 19 هزار شهروند خدمات درمانی ارائه کرده اند.

همچنین خیرین از طریق این طرح تقبل ساخت 9 پایگاه امداد و نجات جاده ای و 6 خانه داوطلب سلامت و امید را اعلام کرده اند. قطعا برکات این طرح آنقدر زیاد است که باید کتاب شود .

رافع امسال را سال اصالت بخشیدن به خانه های داوطلب عنوان کرد و گفت: قصد نداریم خانه های داوطلب را افزایش دهیم اما می خواهیم کمی تخصصی تر وارد میدان شوند. برای همین 260 خانه داوطلب تخصصی شدند.

همچنین در سال جاری 20 هزار کارت داوطلبان همراه با کد ویژه برای داوطلبان صادر می شود و تاکنون 10 هزار کارت صادر شده است.