انتشار ژورنال ویژه مطالعات اسلام هراسی در دانشگاه برکلی

به گزارش خبرگزاری مهر دانشگاه برکلی کالیفرنیا، قصد دارد یک ژورنال ویژه با مطالعات اسلام هراسی منتشر نماید. به همین منظور با انتشار فراخوانی از تمام صاحب نظران در این زمینه خواسته است تا چکیده مقالات خود در زمینه رویکردهای مقایسه ای در مطالعات اسلام هراسی را برای داوری ارسال نمایند.

هدف از انتشار ژورنال ویژه مطالعات اسلام هراسی، نه تنها انعکاس مباحث عمومی مربوط به اسلام هراسی و تاثیرات ذاتی آن، بلکه جمع آوری رویکردهای مختلف در مورد مطالعه اسلام هراسی و رویکردی تطبیقی در زمینه اسلام هراسی عنوان شده است. علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را در زمینه موضوعات عینی و تئوریک در ۳۰۰ کلمه به دفتر ژورنال ارسال نمایند. آخرین فرصت ارسال چکیده مقالات ۲۰ دسامبر ۲۰۱۴ اعلام شده است. در صورت تایید چکیده، متن کامل مقاله باید حداکثر در ۸ هزار کلمه تا اول می ۲۰۱۵ ارسال شود.

علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنند:

http://jahrbuch-islamophobie.de/wp-content/uploads/۲۰۱۴/۰۳/Call-for-Publications.pdf