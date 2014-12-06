شناسایی5هزارنفر درطرح استعدادیابی فوتبال/لزوم راه اندازی آکادمی فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، علی برات زاده صبح شنبه در نشست خبری اظهارکرد: طرح ارزیابی و استعدادیابی فوتبالیست‌های خراسان جنوبی با حضور سیدرضا مهدجو نماینده فدراسیون فوتبال در استان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه با اجرای این طرح پنج هزار دانش آموز فوتبالی در سطح استان شناسایی شده اند، افزود: از این تعداد 200 نفر در سطح عالی و 50 نفر نخبه فوتبالی و بالاتر از سطح ایران و حتی بازیکنان خارجی هستند.

وی عنوان کرد: وجه تمایز طرح استعدادیابی فوتبال در این استان در این است که این استعدادیابی در سطح روستاها نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه افراد شناسایی شده دو روز آخر هفته را در اختیار آکادمی برای آموزش هستند، اضافه کرد: متاسفانه سالن های ورزشی ما در سطح شهرستانها در حد یک سوله ورزشی هستند و استانداردهای لازم را ندارند.

برات زاده با اشاره به اینکه در اجرای این طرح سنگ اندازی های زیادی شد، عنوان کرد: باشگاه های خصوصی از مخالفان اجرای این طرح در استان بودند.

وی با بیان اینکه 65 درصد هزینه های اجرای این طرح را شخصی پرداخت کرده است، افزود: 35 درصد هزینه ها به مبلغ بیش از 100 میلیون تومان را هنوز بدهی داریم که پرداخت نشده است.

ضرورت راه اندازی آکادمی فوتبال در استان

رئیس هیئت فوتبال خراسان جنوبی گفت: با اجرای این طرح برای استفاده از این ظرفیت های ورزشی راه اندازی آکادمی فوتبال در استان ضرورت دارد.

وی بر راه اندازی شورای ورزشی در سطح شهرستانها تاکید کرد و ادامه داد: باید بستر آموزشی برای استعدادهای فوتبالی استان فراهم شود.

برات زاده عنوان کرد: با راه اندازی این طرح حداقل سالی 300 میلیون اعتبار مورد نیاز هیئت فوتبال استان است.

وی به برگزاری دوره های مربیگری AFC در استان اشاره کرد و افزود: پیش بینی می شود برای سال آینده حداقل دو مربی سطح Bآسیایی در استان داشته باشیم.

وی با اشاره به راه اندازی استادیوم 15 هزار نفر استان در دهه فجر امسال بیان کرد: تنها کسی که از این قضیه ناراحت است هیئت فوتبال استان است که نمی توانیم با این وضعیت مالی برنامه ای برای این استادیوم داشته باشیم.

وی اظهارامیدواری کرد: با حمایت مسئولان استانی و فدارسیون بتوانیم با راه اندازی آکادمی فوتبال و تیم داری حرفی برای گفتن در ورزش مورد علاقه جوانان در این استان داشته باشیم.