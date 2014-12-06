به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانی پور در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه طرح راهاندازی باغهای بانوان در سطح شهر اصفهان ایده خوبی بوده ولی به لحاظ اجرایی دارای اشکال است، اظهار داشت: این باغها در حال حاضر به دلیل مشرفیت خانهها و دیگر ساختمانهای اطراف از امنیت کافی برخوردار نیست.
وی با ارائه چند نمونه از باغهای بانوان نامناسب در شهر اصفهان بیان داشت: برای مثال باغ نوش در خانه اصفهان و باغ بانوان خوراسگان به لحاظ عدم مکان یابی مناسب و قرار گرفتن در منطقه کارگاهی از امنیت کافی برخوردار نیستند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به عدم راهاندازی سرویسهای حمل و نقل مناسب برای جابجایی بانوان در هنگام استفاده از باغهای بانوان افزود: بسیاری از باغهای بانوان اصفهان بدمسیر هستند و در این راستا ضروری است که حمل و نقل مناسب برای این امر نیز در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه در تمام مناطق شهرداری باغهای بانوان راهاندازی شود، ادامه داد: البته باید در نظر داشته باشیم که ایجاد بخش حراست در باغهای بانوان امری ضروری است.
واشیانی پور با اشاره به برخی دیگر از مشکلات موجود در باغهای بانوان اظهار داشت: در حال حاضر مدیران باغهای بانوان شهر اصفهان برای تامین نیازهای اولیه نیز دچار مشکلات مالی هستند به گونهای که برای تامین چند گلدان باید بارها و بارها به مکانهای مختلف تردد کند.
وی نامناسب بودن نمای بیرونی باغهای بانوان را نیز از دیگر ضعفهای موجود در این اماکن دانست و بیان داشت: عدم تخصیص بودجه مصوب شده برای باغهای بانوان نیز از دیگر مشکلات قابل توجه در این باغها است.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان عملکرد باغهای بانوان فعلی شهر اصفهان را شبیه عملکرد فرهنگسراها دانست و افزود: البته باید توجه داشته باشیم که این روزهادر فرهنگسراها آموزشهایی همچون گلدوزی، آشپزی، خیاطی و غیره ارائه میشود و این در حالی است که جامعه ما نیاز به آموزشهای مختلفی در حوزه فرهنگ شهروندی است.
واشیانی پور با بیان اینکه راهاندازی یک فرهنگسرای خانواده برای تمام مردم شهر اصفهان کافی نیست، افزود: وجود یک فرهنگسرای خانواده در شهر اصفهان پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.
وی ادامه داد: ضروری است که تمام فرهنگسراهای شهر اصفهان نسبت به ترویج فرهنگهای مناسب و جلوگیری از آسیبها و معضلات اجتماعی هماهنگ عمل کنند و از هرگونه شلختگی و موازی کاری در کارهایشان پرهیز کنند.
شهرداران مناطق بازوان اجرایی شهر هستند
وی در ادامه شهرداران مناطق را بازوان اجرایی شهر دانست و افزود: در این راستا از آنجایی که شهرداران مناطق از نزدیک مشکلات شهر را حس میکنند و با آنها آشنایی دارند ضروری است که ارتباط بهتری با شورای شهر برای پیگیری امور داشته باشند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان ابهام زدایی در خصوص مصوبات شورای اسلامی برای شهرداران را ضروری دانست و ادامه داد: در این راستا ضروری است که جلسات ماهانه اعضاء شورا با شهرداران برگزار شود.
وی در ادامه با اشاره به راهاندازی سیستم رایگیری الکترونیکی در شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: این اقدام به منظور سرعت بخشیدن و سهولت در رای گیری و برای اولین بار در کشور اجرایی شده است و در این راستا ضروری است که آیین نامه شورای اسلامی بندی مبنی بر استفاده از رای گیری الکترونیکی اضافه شود.
واشیانیپور در خصوص آسانسورهای پارکینگهای طبقاتی سطح شهر اصفهان نیز بیان داشت: این آسانسورها نیز معمولا خاموش بوده و مردم امکان استفاده از این امکانات را ندارند.
اصفهان باغ بانوان استاندارد ندارد
گفتنی است که مصطفی گلستان نژاد، معاون شهردار اصفهان در پاسخ به اظهارات سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص باغهای بانوان اظهار داشت: اصلا ما باغ بانوان استاندارد در شهر اصفهان نداریم و رویکرد شهرداری به سمت راهاندازی مکانهای مناسب برای حضور تمام افراد خانواده در مکانهای خاص است و بیشتر فعالیت خود را در این راستا متمرکز کردهایم.
وی ادامه داد: ما فقط واشیانی پور را به عنوان نماینده زنان در شورای شهر نمی شناسیم بلکه معتقدیم تمام اعضای شورای شهر نماینده زنان هستند.
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