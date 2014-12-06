حذف دفترچه های بیمه در 4 استان کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بیمه سلامت اقدام به اجرای طرح حذف دفترچه های بیمه درمانی برای پذیرش بیمه شدگان در بیمارستانها کرده است و در اقدام اولیه قرار است فعلا این طرح در استانهای تهران، اصفهان، مازندران و فارس اجرایی شود.

بر همین اساس از امروز (15 آذر) بیمه شدگان می توانند به جای دفترچه بیمه از کارت ملی استفاده کرده و در بیمارستانها پذیرش شوند که البته در مرحله آزمایشی در یک بیمارستان در تهران که بیمارستان قلب است این طرح اجرایی می شود.

در مرحله اول بیمارستان‌هایی که زیرساخت‌های الکترونیکی را فراهم و بانک اطلاعاتی بیماران را ثبت می کنند در اجرای این طرح شرکت خواهند کرد و به گفته مسئولان سازمان بیمه سلامت در برنامه ششم توسعه سازمانهای بیمه گر موکلف خواهند شد که در بخش سرپایی و بستری به جای دفترچه بیمه از کد ملی بیماران استفاده کنند.

به مرور نیز این طرح در تمامی بیمارستانهای سراسر کشور اجرایی خواهد شد.