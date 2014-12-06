هنرمندان به مسائل دینی توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی قبل از ظهر شنبه در دیدار با اعضای گروه موسسه تئاتر طراوت قم با بیان اینکه برخی هنرمندان از جایگاه هنر در جامعه گلهمند هستند عنوان کرد: داوری و قضاوت مردم در نگاههایشان است و هرچه را که ببینند با همان دیدشان قضاوت میکنند.
وی ادامه داد: گاهی مردم با همان دید قبلی که در فضای هنری زمان طاغوت وجود داشت به هنر نگاه میکنند وحتی امروزه هم گاهی در تئاتر اتفاقاتی رخ میدهد که دیگر نگاه مردم به هنر، فاخر نیست.
استاد برجسته حوزه گفت: در زمان طاغوت و رژیم شاهنشاهی تئاتر و هنر در مسیر شیطانی بود و به اسلام و دین توجه خیلی کمی میشد، این در حالی است که اموری که زمینه شیطانی دارد سبب جذب بیشتر مردم و غفلت آنان از امور الهی میشود.
هنرمندان باید سعی کنند نمایشها و فیلمهای مذهبی تولید کنند
وی افزود: گاهی در عرصه هنر اعمال ناشایستی صورت میگیرد که کار دیگر دوستان هنرمند که مسائل دینی را با هنر بیان میکنند زیر سئوال می رود.
آیت الله علوی گرگانی عنوان کرد: هنرمندان باید سعی کنند نمایشها و فیلمهای مذهبی اجرا کنند، تا مردم متوجه حضور هنرمندان در زمینههای مذهبی شوند، زیرا مردم به فعالیتهای هنرمندان در جامعه توجه میکنند.
وی تصریح کرد: فعالیت در زمینه دینی برای هنرمندان تئاتر مشکل است، زیرا در جمهوری اسلامی ایران باید نمایشها در زمینه دینی باشد که اجری این مهم برای هنرمندان تئاتر مشکل است، چراکه در عین اینکه فعالیت هنری میکنند باید به جنبه دینی نیز توجه کنند.
این مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: اگر مسائل دینی با حفظ شئونات در عرصه هنری به اجرا در آید اثر بیشتری دارد و جامعه آن را راحتتر میپذیرند، زیرا نفوذ پذیری یک مسئله دینی در قالب تجسم اثرش از گفتار بیشتر است.
وی بیان کرد: مردم برای انجام فعالیتها به توجیه پناه میبرند، و در برابر تمامی فعالیتهای خویش از دلیل استفاده میکنند.
آیت الله علوی گرگانی در پایان عنوان کرد: در زمان قیام امام حسین(ع) یاران واقعی ایشان اندک بودند و افراد اندکی یار ایشان بودند، این در حالی است که در جامعه اسلامی امروز نیز دیندار واقعی کم است.
نظر شما