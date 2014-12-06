هوای پایتخت سالم است

دکتر وحید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت تمام آلاینده ها به جز ازن نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است .

به گفته وی، به این ترتیب میانگین غلظت تمام آلاینده ها به غیر از ایستگاههای، پارک قائم، شهرداری منطقه 11، پارک رازی، پارک سلامت، شهرداری منطقه 19، شهرک چشمه، سوهانک، پارک رز و شهرداری منطقه 4 به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در سایر ایستگاهها در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار داشت: پیش بینی هواشناسی برای پایتخت حاکی از آسمانی صاف تا نیمه ابری، در پاره ای نقاط غبار آلود است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند .

وی تصریح کرد: اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در منطقه ناسالم برای گروههای حساس شامل افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن است لذا توصیه می شود در منطقه ناسالم این افراد فعالیت های طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.