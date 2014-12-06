به گزارش خبرنگار مهر، این پرواز که با همکاری شرکت هواپیمایی آسمان و یکی از آژانس‌های مسافرتی فعال در ایران و مالزی راه اندازی شده است، شامگاه پنج شنبه 13 آذرماه تهران را به مقصد کوالالامپور ترک کرد و بامداد شنبه 15 آذر نیز در مسیر بازگشت به تهران رسید.

در این پرواز، علاوه‌بر مسافران ایرانی، گروهی از گردشگران مالزیایی نیز حضور داشتند که قرار است ابتدا از تهران به کربلا منتقل شوند و سپس از کربلا به مشهد بروند.

شرکت هواپیمایی آسمان برای راه اندازی پرواز تهران - کوالالامپور، یک هواپیمای ایرباس 340 را وارد ناوگان خود کرده که نخستین هواپیما از این نوع در شرکت یاد شده است. ورود این هواپیما به فرودگاه بین‌المللی کوالالامپور از سوی مسؤولان این فرودگاه با اجرای مراسم آب پاشی خیر مقدم گفته شد.

در مراسم افتتاحیه پرواز جدید که با حضور راجا نوشیروان زین‌العابدین سفیر جدید مالزی در تهران، مجید صفار سرپرست سفارت ایران در مالزی، احمد شجاعی معاون قوه قضائیه، چند تن از نمایندگان مجلسین ایران و مالزی، و تعدادی از مقامات شرکت هواپیمایی آسمان در شهر کوالالامپور برگزار شد، سفیر مالزی در تهران، با مثبت ارزیابی کردن روابط دو کشور، گفت: سفارت مالزی در تهران حمایت خود را از توسعه روابط گردشگری میان دو کشور اعلام می‌دارد و کوشش می‌کند تا گردشگرانی که میان تهران و کوالالامپور تردد می‌کنند، از خدمات بهتری برخوردار شوند.

مجید صفار، سرپرست موقت سفارت ایران در مالزی نیز با اشاره به حجم 1،1 میلیارد دلاری مبادلات اقتصادی دو کشور و حضور تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی در مالزی، اظهار داشت: افزوده شدن یک پرواز جدید میان تهران و کوالالامپور نشانه‌ای از روابط رو به توسعه دو کشور است و سفارت جمهوری اسلامی متقابلا انتظار دارد که دولت مالزی اقداماتی را در همین سطح برای گسترش روابط گردشگری دو کشور به انجام رساند.

در ادامه این مراسم، حرمت‌الله رفیعی، نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران و مدیرعامل یکی از آژانس‌های گردشگری کشور که شرکت متبوعش برنامه ریزی‌های مربوط به راه اندازی خط پروازی جدید میان تهران و کوالالامپور را برعهده داشته است، در سخنانی گفت: با راه اندازی دو پرواز جدید بین تهران و کوالالامپور، تعداد پروازهای هفتگی میان این دو شهر به شش پرواز رسید و ظرفیت جا به جایی به 2660 نفر افزایش پیدا کرد.

رفیعی با اشاره به کاهش سفر ایرانیان به مالزی در ماههای اخیر، این امر را ناشی از کاهش مدت ویزای مالزی از 90 روز به 14 روز دانست و از مسؤولان کشور مالزی خواست که مدت ویزای مالزی را مجددا افزایش دهند تا به ویژه خانواده‌هایی که فرزندانشان در مالزی تحصیل می‌کنند با مشکلات کمتری دست به گریبان باشند.

وی همچنین، از سفیر مالزی و مسؤولان گردشگری این کشور خواست که برای ورود تعداد بیشتری از گردشگران مالایایی به تهران برنامه‌ریزی کنند؛ زیرا از نگاه طرف ایرانی وضعیت مطلوب، وضعیتی است که در آن به همان نسبت که مسافر ایرانی به مقصد مالزی می‌رود، به همان تعداد نیز گردشگران مالزی به ایران سفر کنند تا تراز گردشگری دو کشور به نقطه تعادل برسد.