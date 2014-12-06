مردم نیشابور در قبال تحویل مدارک رانندگی به پلیس رسید بگیرند

سرهنگ پاسدار سیدحسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به طرح تشدید کنترل ترافیک در شهرستان نیشابور، رانندگان وسایل نقلیه در صورت ارائه گواهی‌نامه رانندگی، بیمه‌نامه شخص ثالث و کارت شناسایی خودرو به ماموران انتظامی از آنها رسید دریافت کنند.

وی بیان کرد: چون برخی از مردم برای گرفتن مدارک خود با مراجعه به نیروی انتظامی دچار مشکل می‌شوند و یا نمی‌دانند به کجا مراجعه کنند ماموران موظف به صدور رسید برای آنها هستند.

فرمانده انتظامی نیشابور با بیان اینکه مدارک رانندگی در هنگام تخلف گرفته می‌شود، عنوان کرد: ماموران نیز موظف هستند پس از ملاحظه و بررسی مدارک آنها را بازگردانند مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا آیین‌نامه، اخذ گواهی‌نامه به‌منظور درج تخلف در آن ضرورت داشته باشد.

سرهنگ حسینی اضافه کرد: در برگه رسید، تاریخ، علت دریافت مدارک و مکان برگرداندن مدارک به راننده، درج شده است.