به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در پیامی فرا رسیدن روز ملی فنلاند را به «سائولی نینیستو»، رئیس‌جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سائولی نینیستو

رئیس‌جمهور فنلاند

تبریکات صمیمانه‌ام را به مناسبت فرارسیدن روز ملی کشورتان به جناب عالی، دولت و ملت فنلاند ابراز می‌دارم.

امیدوارم روابط دو کشور در راستای منافع دو ملت بیش از گذشته گسترش یابد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت فنلاند را مسالت دارم.