به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور کشورمان در پیامی فرا رسیدن روز ملی فنلاند را به «سائولی نینیستو»، رئیسجمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.
متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای سائولی نینیستو
رئیسجمهور فنلاند
تبریکات صمیمانهام را به مناسبت فرارسیدن روز ملی کشورتان به جناب عالی، دولت و ملت فنلاند ابراز میدارم.
امیدوارم روابط دو کشور در راستای منافع دو ملت بیش از گذشته گسترش یابد.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت فنلاند را مسالت دارم.
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