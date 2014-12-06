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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۰

با صدور پیامی صورت گرفت؛

تبریک روحانی به رئیس‌جمهور فنلاند

تبریک روحانی به رئیس‌جمهور فنلاند

رئیس‌جمهور در پیامی فرا رسیدن روز ملی فنلاند را به «سائولی نینیستو»، رئیس‌جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان در پیامی فرا رسیدن روز ملی فنلاند را به «سائولی نینیستو»، رئیس‌جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

متن پیام حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای سائولی نینیستو

رئیس‌جمهور فنلاند

تبریکات صمیمانه‌ام را به مناسبت فرارسیدن روز ملی کشورتان به جناب عالی، دولت و ملت فنلاند ابراز می‌دارم.

امیدوارم روابط دو کشور در راستای منافع دو ملت بیش از گذشته گسترش یابد.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت فنلاند را مسالت دارم.

کد مطلب 2436875

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