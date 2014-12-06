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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۰

عبدی کمیشانی:

۶۲۰ میلیارد ریال از معوقات بانکی مازندران وصول شد

۶۲۰ میلیارد ریال از معوقات بانکی مازندران وصول شد

ساری - مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران از رشد پنج درصدی صدور سند مالکیت و وصول ۶۲۰ میلیارد ریال از معوقات بانکی در هشت ماه سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله عبدی کمیشانی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، شمار صدور سند مالکیت در استان را در هشت ماه امسال بیش از ۹۸ هزار و ۱۴۶ جلد بیان کرد و گفت: این میزان از رشد پنج درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

وی با بین اینکه ۴۵۸ برگ سند برای املاک دولتی، ۱۶۴برگ سند برای املاک و اراضی موقوفه و هزار و ۱۷۴برگ سند برای مسکن مهردر استان مازندران  صادر شد، بیان داشت: در سال جاری به بیش از ۹۸ هزار مورد استعلام نیز پاسخ داده شده است.

وی درآمد حاصله ثبت استان را بیش از ۲۷۹ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: امسال دو هزار و ۱۲۳ شرکت تجاری و موسسات غیرتجاری و تعاونی نیز در استان ثبت شد.

عبدی کمیشانی، شمار ازدواج ثبت شده در سال جاری در استان را بیش از ۱۹ هزار و ۶۳۹ فقره بیان کرد و گفت: در این مدت چهار هزار و ۴۶۷ مورد ططلاق نیز ثبت شده است.

وی شمار معامله های ثبت شده در استان را بیش از ۶۳۱ هزار مورد بیان کرد و از وصول ۶۲۰ میلیارد ریال از معوقات بانکهای استان نیز خبر داد.

مدیرکل ثبت اسناد مازندران، شمار دفاتر اسناد رسمی استان را ۳۴۰ دفتر، ۱۵۷ دفتر ازدواج و ۵۵ دفتر طلاق بیان کرد و گفت: امسال سه هزار و ۱۲۲ پرونده اجرای اسناد رسمی در ثبت استان تشکیل شد و از این تعداد ۱۲۳۹ پرونده نیز مختومه شد.  

وی تصریح کرد: در این مدت برای  ۶۸۵ پرونده در هیئت نظارت و ۶۶ پرونده در دادگاه بدوی سر دفتران استان رای صادر شد.

کد مطلب 2436877

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