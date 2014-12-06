به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی پیش از ظهر امروز در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامیداشت روز دانشجو اظهار داشت: روز ۱۶ آذر به عنوان روز مقاومت و ایستادگی دانشجویان این سرزمین در برابر استعمار غرب و استبداد و خودکامگی در دفتر تاریخ این سرزمین به یادگار ثبت شده است.
وی با اشاره به آغاز هفته پژوهش و فناوری نیز گفت: پژوهش یكی از اساسیترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه یک كشور است و قدرت و استقلال هر كشوری بر پژوهش و تولید علم استوار است، بنابراین نوع و سطح فعالیتهای پژوهشی یکی از شاخصهای اصلی توسعه و پیشرفت محسوب میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اداره شهرهای بزرگ و به ویژه کلانشهر اصفهان باید مبنی بر پژوهش باشد، افزود: به طور قطع نتایج علمی و واقعی پژوهشهای علمی میتواند زمینههای رشد و توسعه شهر اصفهان را بیش از پیش فراهم نماید.
وی حضور دانشگاهیان و پژوهشگران در برنامهریزیهای شهرداری اصفهان را امری ضروری دانست و بیان داشت: برای انجام پروژههای شهرداری به صورت علمی و تخصصی ضروری است که این امر تحقق یابد.
لزوم توجه مسئولان شهرداری نسبت به نامهای ارسالی از سوی اعضای شورا
علیرضا نصر، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه با انتقاد از برخی رفتارهای مسئولان شهرداری و سازمانهای وابسته در هنگام ارسال نامه از سوی اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: متاسفانه هنگامی که نامهای از سوی اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان برای برخی از مدیران شهری ارسال میگردد به صورت نامناسبی از سوی مسئولان برگشت میخورد که این امر را میتوان به گونهای توهین به اعضای شورای شهر تلقی کرد.
وی در خصوص آسانسورهای ساختمان شورای شهر اصفهان نیز گفت: متاسفانه آسانسوری که برای این ساختمان در نظر گرفته شده استاندارد نبوده و دارای اشکالات فنی است و این امر زمینه نارضایتی شهروندان و اعضای شورا را فراهم کرده که نیاز به توجه جدی دارد.
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