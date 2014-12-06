سفر غیرمنتظره چاک هیگل به کابل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"چاک هیگل" در سفری غیر منتظره به منظور دیدار و گفتگو با "محمداشرف غنی" و "عبدالله عبدالله" ، رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان وارد کابل شد.

جزئیات بیشتر از این سفر هنوز اعلام نشده است .

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا که پیش از این استعفای هیگل را پذیرفته بود، روز گذشته "اشتون کارتر" مسئول سابق وزارت دفاع آمریکا را به عنوان گزینه پست وزارت دفاع این کشور معرفی کرد.

اشتون کارتر در انتظار تائید مجلس سنای آمریکا برای برعهده گرفتن وزارت دفاع آمریکا است.