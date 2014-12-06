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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۳۹

سفر غیرمنتظره چاک هیگل به کابل

سفر غیرمنتظره چاک هیگل به کابل

وزیر دفاع آمریکا امروز به طور غیر منتظره به منظور دیدار و گفتگو با رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان وارد کابل شد .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"چاک هیگل" در سفری غیر منتظره به منظور دیدار و گفتگو با "محمداشرف غنی" و "عبدالله عبدالله" ، رئیس جمهور و رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان وارد کابل شد.

جزئیات بیشتر از این سفر هنوز اعلام نشده است .

"باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا که پیش از این استعفای هیگل را پذیرفته بود، روز گذشته "اشتون کارتر" مسئول سابق وزارت دفاع آمریکا را به عنوان گزینه پست وزارت دفاع این کشور معرفی کرد.

اشتون کارتر در انتظار تائید مجلس سنای آمریکا برای برعهده گرفتن وزارت دفاع آمریکا است.

کد مطلب 2436879
شقایق لامع زاده

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