بصیرت و آگاهی دانشجویان، ضامن حفظ هویت ضد استکباری روز دانشجو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، در آستانه فرا رسیدن 16 آذر-روز دانشجو- دکتر غلامعلی حداد عادل نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جمع فرماندهان، مسئولین، اساتید و دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) به بیان پیشینه تاریخی جریان دانشجویی پرداخت و شهادت شهیدان بزرگ نیا، شریعت رضوی و قندچی در سال 1332 را به عنوان مبدا روز دانشجو و نماد حرکت ضد استعماری و ضد امریکایی دانشجویان دانشگاه خواند.



وی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی ماهیت ضد استعماری روز دانشجو رسمیت گرفت به نقش آفرینی دانشجویان اشاره و تصریح کرد: علاوه بر نقش مهم و تاثیر گذاری که دانشجویان در کنار توده‌های مردم در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی داشتند بسیاری از آنان با حضور در جبهه‌ها ادای تکلیف کرده و در راه آرمان خود به شهادت رسیدند.



حداد عادل خاطر نشان کرد: بسیاری از سردارانی که امروز از آنها به نیکی یاد می‌کنیم دانشجویان دانشگاه‌ها بوده‌اند.



وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان بر علیه دانشجویان گفت: دشمنان ما با علم به اینکه دانشجویان از جریانات تاثیر گذار بر جامعه هستند در مقاطعی می خواستند با شکل دادن به جنبش به اصطلاح دانشجویی از آن به عنوان اپوزیسیون نظام استفاده ابزاری کنند اما دانشجویان با شکل دهی جریان اصیل انقلابی در دانشگاه ها راه خود را از دشمنان جدا کردند.



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: جریان بالنده‌ای که در مقابل جنبش به اصطلاح دانشجویی ایستاد بسیج دانشجویی بود که توانست به عنوان نیرویی بصیر پابرجا و مسئولیت شناس جلوی حرکات انحرافی را سد کرده و توطئه دشمنان را عقیم کند.



وی با بیان اینکه باید توجه داشت که دشمن می‌خواهد از ظرفیت های دانشجویی به ویژه 16 آذر سوء استفاده کند گفت: امروز دانشجویان بسیجی ما در تمامی دانشگاه‌ها مراقب‌اند تا توطئه‌ای اتفاق نیافتد.



حداد عادل با بیان اینکه بصیرت و آگاهی دانشجویان ضامن حفظ هویت ضد استکباری 16 آذر است اظهار داشت: امروز نیز عده‌ای در این فکر هستند که از گل آلود کردن آب در دانشگاه‌ها ماهی خود را بگیرند این اتفاق رخ نمی‌دهد به دلیل آنکه 16 آذر ماهیت ضد استکباری داشته و نمی‌تواند برای توطئه علیه نظامی که بزرگ ترین مخالفتها با استکبار واقعی داشته مورد استفاده قرار گیرد.



وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه به نظر می رسد امریکایی‌ها برای رسیدن به مقاصد خود در ایران بیش از همه روی بحث اقتصادی سرمایه گذاری کرده‌اند گفت: امریکا سالهاست که در صدد اجرای خاورمیانه جدید است و جمهوری اسلامی ایران با اندیشه منطقی، پیام و اقتدار خود توانسته این نقشه را خنثی کند.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت: امریکایی ها مسئله هسته‌ای را بهانه‌ای برای فشار بر ایران با استفاده از اهرم تحریم قرار داده اند تا حرکت ما را کُند کنند و از توسعه وگسترش قدرت ایران در داخل و خارج جلوگیری نمایند.



وی افزود: در دولت گذشته نقشه دشمنان براین بود که با استفاده از تحریم‌ها ناهنجاری‌های اجتماعی را شکل دهند که خوشبختانه علیرغم تمامی سختی ها با ایمان و تدین مردم توطئه دشمنان ناکام ماند.



حداد عادل خاطر نشان کرد: طمع دیگری امریکایی ها در تحریم های اقتصادی تاثیر گذاری در رای مردم است که می خواهند گفتمانی را در فضای انتخابات حاکم کنند که شرایط را به نفع آنان تغییر دهد همانطور که در انتخابات سال 92 شاهد حاکم شدن گفتمان اقتصادی در فضای انتخابات بودیم.



وی با بیان اینکه "این موضوع که حیات و ممات ما در گرو نتیجه مذاکرات می باشد یک برنامه است" گفت: مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در برابر چنین وضعی گفتمان اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه ما خودمان برای اداره کشور حرکت می کنیم و منتظر نمی‌مانیم را مطرح کردند.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب در کنار طرح موضوع اقتصاد مقاومتی مسئله سبک زندگی اسلامی را مطرح کردندکه در واقع این دو موضوع با یکدیگر پیوستگی دارد و بدون سبک زندگی اسلامی نمی توانیم اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشیم پس وظیفه ماست که در شرایط فعلی هوشیار باشیم و اقتصاد مقاومتی را جدی بگیریم.



حداد عادل در پایان با بیان اینکه امریکا در طی سالیان متوالی دشمنی و توطئه های بسیاری را در مسیر حرکت انقلاب اسلامی به کار بسته، امروز هم مهربان نشده است گفت: همان گونه که رهبر معظم انقلاب می فرمایند باید این حس درون ما باشد که انقلاب اسلامی تمام نشده است؛ هر روز برنامه تازه ای پیش می آید اما راهبرد اصلی در جای خود قرار دارد.



در پایان این مراسم با حضور حداد عادل خانواده شهدای دانشجو و جمعی از دانشجویان برتر دانشگاه امام حسین(ع) مورد تقدیر قرار گرفتند.