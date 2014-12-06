۱۰ میلیارد ریال برای حذف نقاط حادثه خیز پشت تنگ معمولان اختصاص یافت

علی کائیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی برای حذف نقاط حادثه خیز منطقه پشت تنگ معمولان و دمرود در دو نقطه زورانتل و دمرود افرینه دستور اختصاص ۱۰ میلیارد ریال اعتبار را صادر کرده است، اظهار داشت: حذف این نقاط حادثه خیز از پایان سال ۹۳ آغاز می شود.

وی ادامه داد: در جلسه ای که در دفتر وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد با توجه به حادثه خیز بودن جاده پلدختر - خرم آباد و تصادفات متعددی که در این نقاط منجر به فوت و مجروح شدن افراد می شود وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت برطرف کردن این نقاط حادثه خیز تاکید کردند.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جلسه وزیر راه و شهرسازی به مدیر کل اداره مربوطه در لرستان تاکید کرد که نقاط حادثه خیز منطقه پشت تنگ معمولان، دمرود، زورانتل و دمرود افرینه برطرف شود

وی ادامه داد: روشنایی چهار خطه شهر پلدختر تا بابا زید به طول هفت کیلومتر که وسایل نقلیه سنگین در طول شب از آن عبور می کنند نیز ضروری است که تامین شود.

کاییدی یادآور شد: وزیر راه و شهرسازی به منظور آسفالت آزادراه خرم آباد - پل زال در مسیرهای تلمبه خانه آسار به خلیل اکبر و قلعه نصیر و از آنجا به چول هول و منطقه ریخان به سمت خرم آباد دستور سه هزار تن قیر یارانه ای را صادر کرده است.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین وزیر راه و شهر سازی دستور دریافت ۶۰ هزار تن آسفالت برای این مناطق را صادر کردند که طی چند روز آینده کار آسفالت این مناطق آغاز می شود.