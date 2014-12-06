دستگاه دیپلماسی و ضرورت دفع تهدیدات بالقوه و افزایش ضریب امنیتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی حسینی مشاور وزیر امور خارجه کشورمان در یادداشتی به بررسی سخنرانی اخیر وزیر امور خارجه کشورمان در دانشگاه علامه پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

از مهمترین اهدافی که رهبری معظم انقلاب برای ورود جمهوری اسلامی ایران به «مذاکرات هسته ای» با کشورهای 1+5 مطرح فرموده و وزارت امورخارجه عهده دار آن شد "شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار برضد ایران" بود. ایشان در بیانات روز بیستم فروردین ماه 93 خود این گونه فرمودند:" موافقت با این مذاکرات برای شکستن فضای خصمانه جبهه استکبار بر ضد ایران بود و این مذاکرات باید ادامه یابد".

آنچه که در سخنرانی ظریف در روز سه شنبه یازدهم آذرماه در همایش دیپلماسی هسته‌ای در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی کاملا مشهود بود پرداختن به همین فضای جبهه استکباری و در سایه آن، پروژه چند وجهی ایران هراسی، اسلام هراسی و شیعه هراسی بود که قطعا به عنوان تهدیدی علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران بشمار می‌رفته و می‌رود.

سخنان وزیر محترم امور خارجه کشورمان تبیین تحرک تیم مذاکره کننده هسته‌ای در راستای هدف ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری برای شکستن آن فضای استکباری و دفع آن تهدید قطعی و نهایتا تقویت امنیت کشور و همچنین بیان برخی از دستاوردها در این زمینه بوده و طبعا این سخن نافی مجاهدتها و پیشرفتهای فوق العاده نهادهای نظامی و دفاعی و اطلاعاتی و امنیتی کشور که مایه فخر و روشنی چشم نه تنها ملت ایران بلکه ملتهای مسلمان و مستضعف جهان می باشد، نیست.

امنیت کشور، همانگونه که در سخنان سردار جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده ،" مدیون تفکر و اندیشه رهبران بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای(مدظله العالی) است که با معماری قدرتمندی از یک ساختار انقلابی، مردمی، مستحکم و تزلزل ناپذیر به وجود آمده و بسیج دهها میلیونی از آن متولد شده و رشد یافته است".

سخنان محمدجواد ظریف نیز بدون آنکه این حقیقت روشن را نادیده بگیرد تاکیدی است بر مسئوليت دستگاه دیپلماسی در دفع و خنثی سازی تهدیدات بالقوه و همچنین حفاظت و تقویت امنیت کشور از این طریق؛ چرا که تامین و تقویت امنیت ملی و حراست از سرمایه و منافع ملی امری است که تمامی نهادهای ذیربط اعم از نیروهای مسلح و جان برکف، امنیتی و اطلاعاتی، سیاسی و دیپلماسی کشور نسبت به آن مسئولیت داشته و عمل به این مسوولیت جزیی از وظایف ذاتی آنهاست و کسب موفقیت در یک حوزه نافی و معارض موفقیتهای چشمگیر و افتخار آمیز در حوزه های دیگر نبوده؛ بلکه یک روند هم افزایی مبارک بشمار می‌رود.

در این باره و نیز با توجه به اهمیت موضوع، مناسب است به فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با سفرا و مسوولین وزارت خارجه در 22 مردادماه ۹۳، اشاره‌ای کوتاه شود؛ آنجا که می فرمایند:"دستگاه دیپلماسی کشور، مدافعان خط مقدم دفاع از اهداف، منافع ملی و سرمایه ملی ایرانیان است."

"یک دیپلماسی هوشمندانه و فعال می‌تواند دستاوردهای بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، انسانی و اجتماعی به همراه بیاورد که با هیچ حرکتی از جمله جنگهای پرهزینه و پرخطر نیز حاصل نمی شود و این واقعیت نشاندهنده وزن و جایگاه دستگاه دیپلماسی در مجموعه مدیریت یک کشور است."

"قدرتهایی تلاش کردند با زور و اسلحه منافع خود را تامین کنند که ناکام ماندند اما کسانی با ظرافت، هوشمندی و تحرک توانستند منافع خود را بخوبی تامین کنند".

سخن آخر اینکه انتظار طبیعی تیم 8-7 نفره مذاکره کننده هسته ای کشورمان که به تعبیر کریمانه مقام معظم رهبری "یک تنه در مقابل یک لشگرند" و " تلاش و پرکاری"، "جدیت و دلسوزی" ، "ایستادگی و پایمردی"، "گفتار و رفتار منطقی" و نهایتا "صداقت و ثبات قدم در گفتار و اعلام مواضع" آنان در مقابل طرفهای مذاکره، مورد تایید و تحسین معظم له دربیانات 6 آذرماه 93 قرارگرفته، ازمسوولین محترم در حوزه های مختلف، حمایت و حسن ظن افزونتر و البته دعای خیر و نقد منصفانه و مشفقانه است که راه پرفراز و نشیب مذاکرات هنوز در نیمه است و بقول رییس هیات مذاکره کننده کشورمان، این تیم مصصم است تا با توکل به خدا و با استعانت از ارواح طیبه ائمه هدی علیهم السلام و شهدا عظیم الشان و با اتکاء به قدرت بی انتهای مردم ایران با موفقیت این کار را به پایان برد.