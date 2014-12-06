افزایش ۱۳۰ میلیارد تومانی درآمدهای شهرداری مشهد از طریق سهام مشارکت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جلیلی مهربانی ظهر شنبه در نشست خبری در محل معاونت اقتصادی شهرداری مشهد با اشاره به وجود ۱۹ پروژه مشارکتی شهرداری با بخش خصوصی در شهر مشهد، گفت: یکی از راه های تامین منابع مالی شهرداری، واگذاری سهام مشارکت خود در پروژه های مشارکتی است.

وی از واگذاری سهام مشارکت شهرداری مشهد در دو پروژه شهری خبر داد و افزود: شهرداری مشهد با واگذاری سهام مشارکت خود در این دو پروژه، رقمی بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان به مجموع درآمدهای شهرداری تزریق می کند.

مدیر بازاریابی و بهره برداری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد ادامه داد: سیاست شهرداری در اجرای پروژه های مشارکتی این است که مشارکت خود را تا انتهای اجرای پروژه ادامه ندهد همچنین بر اساس تکالیف مشخص شده در بودجه سال ۹۳، این پروژه ها باید برای تامین منابع مالی شهرداری، فروخته شوند.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط حال حاضر که در رکود اقتصادی به سر می بریم، فروش این سهام یکی از دغدغه های شهرداری مشهد برای تامین منابع مالی خود است، زیرا پیدا کردن مشتری برای فروش سهام، کار آسانی نیست.

جلیلی با اشاره به توافق شهرداری با شریکان خود در پروژه های مشارکتی گفت: ما تلاش داریم با رعایت مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد، سهام مشارکت خود را در این پروژه ها به شریکان خود واگذار کرده و موضوع فروش به شیوه تهاتر را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: در فروش سهام به شیوه تهاتر، شریکان، دارایی های خود را در سطح شهر به شهرداری ارائه می دهند و در قبال آن، سهام مشارکت شهرداری را در پروژه ها، دریافت می کنند.

مدیر بازاریابی و بهره برداری معاونت اقتصادی شهرداری مشهد، یکی از شیوه های تحقق فروش را، تبدیل کردن دارایی های بزرگ به اموال کوچک و قابل فروش دانست و تاکید کرد: با تبدیل اموال بزرگ به دارایی های کوچک، فرآیند فروش به شکل راحت تر و صحیح تر و در مدت زمان کم تری محقق می شود.