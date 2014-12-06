بومي سازي كالا در مناطق نفتخيز جنوب به 10 هزار رقم افزايش مي يابد

جمشيد صميمي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: شركت مناطق نفتخيز جنوب در سال هاي گذشته در امر بومي سازي قطعات و تجهيزاتي كه در صنعت نفت كاربرد فراواني دارند، پيشقدم بوده و براي خودكفايي در ساخت اين محصولات گام هاي موثري برداشته است.

وي افزود: بومي سازي كالا و تجهيزات صنعت نفت به دليل وجود تحريم ها امري است كه بايد به آن توجه ويژه اي شود. در همين راستا شركت مناطق نفتخيز جنوب كه بعد از انقلاب فعاليت خود را در امر بومي سازي آغاز كرده، در سال هاي اخير به اين امر شتاب بيشتري داده است تا گام موثري در راه رويارويي با تحريم ها برداشته باشد.

معاون پشتیبانی مدیر تدارکات و امور کالای مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به پيگيری ها در خصوص بررسي نيازهاي اين صنعت به بومي سازي كالاها و قطعات در وزارت نفت، تصريح كرد: به دنبال اين هستيم تا با پيگيري اين امر به روند بومي سازي در كشور سرعت بيشتري ببخشيم. زيرا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در امر توجه به ابلاغيه وزارت نفت در راستاي بومي سازي كالاهاي مورد نياز و ساخت اين قطعات توسط سازندگان داخلي تاكنون گام هاي موثري برداشته است.

صميمي عنوان كرد: تعداد قطعاتي كه از سال 80 تا سال 89 توسط توليدكنندگان داخلي بومي سازي شد، هزار و 800 كالا بود كه با همت مضاعف توليدكنندگان داخلي اين تعداد در سال گذشته به هشت هزار و 500 قلم رسيد و براي امسال تا پايان سال جاري بومي سازي 10 هزار قلم كالا پيش بيني و در دستور كار قرار گرفته است كه اميدواريم با همت والاي سازندگان داخلي و بومي به اين مهم دست پيدا كنيم.

وي ادامه داد: تاكنون توانسته ايم با تلاش و ابتكار سازندگان داخلي و تخصص کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب، تجهيزاتي را كه تا به حال جرات و جسارت ساخت آنها را پيدا نكرده بوديم، به دست آورده كه به عنوان مثال مي توان از قطعات پمپ ها، توربین ها و کمپرسورها نام برد.

معاون پشتیبانی مدیر تدارکات و امور کالای مناطق نفتخیز جنوب بيان كرد: خوشبختانه در زمينه توليدات داخلي تجهيزات نفتي به سطحي رسيده ايم كه داريم از ساخت قطعات در اين صنعت به سوي ساخت داخلي تجهيزات و حتي ماشين آلات فرايندي مي رسيم، تداوم اين امر ما را از واردات كالاهاي مورد نياز صنعت نفت بي نياز مي كند و ارتقای سطح توانمندي سازندگان داخلي و محصولات توليد داخل و افزايش اشتغالزايي از مزيت ها و اهداف كلاني هستند كه صنعت نفت و شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب با بومي سازي دنبال مي كنند.

صميمي با اشاره به افتتاح نمايشگاه نفت خوزستان ادامه داد: از روز 15 آذر ماه سال جاري تا روز 18 همين ماه که نمايشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان در محل دائمي نمايشگاه هاي اهواز بر پا مي شود، خود جلوه اي از فعاليت هاي صورت گرفته در اين راستا است.