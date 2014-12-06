مرکز تبادلات اقتصادی و بازرگانی دوره ساسانی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نوروزی سرپرست گروه باستان شناسی با اعلام این خبر گفت: به دلیل اهمیت محوطه تاریخی تل قلعه وتخریب روز افزون آن توسط سودجویان و با پیگیریهای متعدد عملیات کاوش در دو ماه گذشته در آنجا صورت گرفت.

وی افزود: کاوش های باستان شناسی بیانگر اینست که تل قلعه یک مرکز اقتصادی و بازرگانی بوده است.

نوروزی، فضاهای معماری منظم و مرتبط با هم، دانه های خرمای کربنیزه در فضاهای معماری، خمره ها و تعداد زیادی اثر مهر با نقوش متنوع برروی گل را از مهمترین یافته های باستان شناسان اعلام کرد.

به گفته او معماری آشکار شده در این فصل کاوش شامل سازه هایی از سنگ، گچ، آجر و خشت است.

این باستان شناس با اشاره به نمایان شدن بخش هایی از دیوار بیرونی بنا و فضاهای داخلی آن افزود: دیوارهای اصلی از سنگ و گچ و دیوارهای داخلی و جداکننده بیشتر از خشت ساخته شده اند و سفال فراوانترین یافته این محوطه است که به طور چشم گیر در لایه های فرهنگی یافت می شوند.

وی تصریح کرد : یافته های این کاوش ها بیانگر اینست که تل قلعه یک محوطه اداری برخوردار از نقشی مهم در تبادلات اقتصادی و بازرگانی بوده و بیشترین فعالیت ها نیز در آنجا در ارتباط با خرما بوده است.

نوروزی ابراز امیدواری کرد که با مطالعه مواد فرهنگی به دست آمده به ویژه اثر مهرهای گلی، ارتباط اقتصادی این محوطه با نقاط دیگر امپراطوری ساسانی مشخص شود.

محوطه تاریخی تل قلعه سیف آباد در بخش مرکزی کازرون بر روی انتهای جنوب شرقی پشته های طبیعی کوه پهن و در مسیر خطوط انتقال گاز قرار دارد.

این محوطه به صورت اتفاقی در آغاز دهه ۱۳۶۰ و در نتیجه انتقال لوله گاز از کازرون به شیراز نمایان و بخشی از آن نیز تخریب شد.

از آن زمان تا کنون بخش هایی که از تخریب تیغه بولدوزر و دیگردستگاه های مکانیکی سالم باقی مانده مورد توجه سودجویان قرارگرفته است.

به گونه ای که چاله های حفاری قاچاق زیادی در سطح آن ایجاد شده است.

پس از بررسی های اولیه این منطقه در سال ۱۳۸۵ مشخص شد که تل قلعه بخشی از یک محوطه ساسانی با وسعت بیش از ۱۰۰ هکتار است که تعدادی تپه کوچک، بنا و آثار شاخص دیگر در سطح آن وجود دارد.