ششمین نشست «ایرانیان و فرهنگ باستانی ایران در صدر اسلام»

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که به موضوع «نمایی از ایران پیش از اسلام» می پردازد، از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ امروز شنبه ۱۵ آذر در سالن همایش اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار خواهد شد ...
شرکت در این همایش برای عموم علاقمندان آزاد است.
ششمین نشست از سلسله نشست های «ایرانیان و فرهنگ باستانی ایران در صدر اسلام» با سخنرانی استاد اکبر ثبوت، در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که به موضوع «نمایی از ایران پیش از اسلام» می پردازد، از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ امروز شنبه ۱۵ آذر در سالن همایش اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار خواهد شد ...
شرکت در این همایش برای عموم علاقمندان آزاد است.
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