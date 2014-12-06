ششمین نشست «ایرانیان و فرهنگ باستانی ایران در صدر اسلام»

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که به موضوع «نمایی از ایران پیش از اسلام» می پردازد، از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ امروز شنبه ۱۵ آذر در سالن همایش اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار خواهد شد ...

شرکت در این همایش برای عموم علاقمندان آزاد است.