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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۴۷

اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی ایران برگزار می کند:

ششمین نشست «ایرانیان و فرهنگ باستانی ایران در صدر اسلام»

ششمین نشست «ایرانیان و فرهنگ باستانی ایران در صدر اسلام»

ششمین نشست از سلسله نشست های «ایرانیان و فرهنگ باستانی ایران در صدر اسلام» با سخنرانی استاد اکبر ثبوت، در اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که به موضوع «نمایی از ایران پیش از اسلام» می پردازد، از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶:۳۰ امروز شنبه ۱۵ آذر در سالن همایش اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی برگزار خواهد شد ...

شرکت در این همایش برای عموم علاقمندان آزاد است.

کد مطلب 2436892

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