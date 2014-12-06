به گزارش خبرگزاری مهر، حاج صادق آهنگران درباره جشنواره مردمی فیلم عمار و نبرد فرهنگی دشمن بیان کرد: دشمن پس از ناامید شدن از شکست ملت مسلمان ایران در نبرد نظامی، با تمام قوا پا به عرصه نبرد فرهنگی نهاده است. در این بین این روزها جوانان زیادی مانند روزهای دفاع مقدس خالصانه پای به عرصه این نبرد نابرابر گذاشته اند.

وی با تاکید بر گردهمایی این رزمندگان جوان نبرد فرهنگی در جشنواره مردمی فیلم عمار افزود: همانطور که در دوران دفاع مقدس، مردم سراسر کشور با تمام قوا و امکاناتشان به حمایت و پشتیبانی از رزمندگان اسلام پرداختند، شایسته است که امروز نیز با مهیا کردن شرایط اکران و دیده شدن این آثار در جشنواره عمار، موجبات دلگرمی فیلمسازان و هنرمندان جوان انقلاب را فراهم آورند.

پنجمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار از نهم دی ماه همزمان در تهران و سراسر کشور برگزار می شود و علاقمندان، جهت مشارکت در اکران های مردمی می توانند از همین امروز به عنوان اکران کننده، برای ثبت نام به وب سایت ammarportal.ir مراجعه کرده و یا نام شهر خود را به همراه عبارت «درخواست اکران» به سامانه 30001801 ارسال کنند.