تحقیقات پژوهشی باید در راستای نیازهای کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی نژاد ظهر شنبه، در مراسم افتتاح هفته پژوهش در دانشگاه منابع طبیعی گرگان اظهار کرد: برای ارزیابی فعالیت هایی که ما در بخش پژوهش داریم باید ببینیم که این پژوهش ها چه مقدار در تغییر نگرش مدیران ما در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی تاثیرگذار است و این پژوهش ها چه مقدار توانسته منجر به تولید ثروت و اشتغال در جامعه شود.

وی افزود: این وظیفه محققین است که بازنگری در فعالیت های پژوهشی خود داشته باشند و مسیر پژوهش را همگام با تغییراتی که در جامعه در حال وقوع است تغییر دهند.

نجفی نژاد بیان کرد: ما در طی سال های اخیر در زمینه تولید ثروت رشد خوبی داشتیم و در بین کشورهای جهان رتبه پانزدهم را کسب کردیم اما این پژوهش ها و تولید علم منجر به تولید ثروت در جامعه نشد و همه محققین می دانند ما نتوانسته ایم چرخه های بعدی بعد از تولید علم را در جامعه تکمیل کنیم و تبدیل به کالا، ارزش و ثروت در جامعه کنیم.

رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی استان بیان کرد: باید بین دستگاه های پژوهشی و مردم و مسئولان بخش صنعت و کشاورزی ارتباط مناسبی برقرار شود و نیازهای کاربران در این بخش محقق شود.

نجفی نژاد بیان کرد: برای برون رفت از چالش های موجود اقتصاد کشور گریزی جز تکیه بر نیروهای متخصص و اندیشمند دانشگاهی و تقویت بنیه علمی و فناوری کشور نیست.

وی اهداف هفته پژوهش در کشور را، ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری در سطح جامعه، تشویق و ترغیب پژوهشگران و فناوران کشور به تولید بیشتر علم و فناوری و ثروت ناشی از آن و اعلام وضعیت موجود و عملکرد پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برای افکار عمومی و دریافت بازخوردهای آن به منظور هماهنگی و پیشرفت کارهای آتی و شناسایی و عرضه یافته های پزوهشی و فناوری به منظور ایجاد زمینه سازی تجاری آن ها عنوان کرد.