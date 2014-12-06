۵۰ درصد صادرات داروی کشور توسط داروسازی اکسیر بروجرد انجام می شود

مهدی وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰ درصد صادرات دارویی کشور از سوی شرکت داروسازی اکسیر بروجرد صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه شرکت دارو سازی اکسیر بروجرد فعالیت خود را از سال ۷۳ آغاز کرده است عنوان کرد: در ابتدای شروع به کار این کارخانه داروسازی ظرفیت تولید آن تولید ۲۰ قلم دارو بوده است.

مدیر عامل شرکت داروسازی اکسیر بروجرد از افزایش تولیدات دارویی این شرکت خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۱۸۰ قلم دارو درکارخانه داروسازی بروجرد تولید می شود.

وزیری از صادرات تولیدات کارخانه داروسازی اکسیر بروجرد به ۲۰ کشور دنیا خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون تولیدات این کارخانه به کشورهایی مانند اکراین، عراق، افغانستان، یمن، بلاروس و ... صادر می کند.

وی با بیان اینکه تا کنون کارخانه داروسازی اکسیر چندین بار به عنوان صادر کننده نمونه در این بخش معرفی شده است گفت: این شرکت به عنوان بزرگترین صادر کننده دارو در ایران محسوب می شود و شرکتی پویا با تعهد اجتماعی در تراز جهانی محسوب می شود.

مدیر عامل شرکت داروسازی اکسیربروجرد عنوان کرد: تولید کننده انسولین در کشور، مکمل های غذایی، تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی و ... از جمله زمینه های فعالیت این شرکت است.

وزیری تصریح کرد: شرکت دارو سازی اکسیر با هدف تامین نیازهای دارویی کشور در بالاترین سطح کیفی منطبق با استانداردهای بین المللی، خطوط تولید، فرمولاسیون و مراحل کنترل کیفیت راه اندازی شده است.