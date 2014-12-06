به گزارش خبرنگار مهر، شماره دوازدهم هفته‌نامه «کتاب هفته خبر» با پرونده ویژه‌ای برای منوچهر آتشی با عنوان گوزنی که شناسنامه‌اش را گم کرد منتشر شد.

در این پرونده مسعود کیمیایی در یادداشتی با عنوان «روزگاری که اسبان در غربت تاخت می‌میرند» درباره این شاعر می‌نویسد: آتشی خوی شهری شده‌اش را از خشم گرفت، ماند تا عقیده تسلیم به شعر و ماند تا عقیده بر شعر خودش که شد: معنای شعر اعتراض است.

مشیت علایی دیگر منتقدی است که این پرونده شعر آتشی را دارای تناقضات ساختاری مدرنیسم عنوان کرده است. همچنین احمدرضا احمدی نیز در این پرونده قطعه شعری را به آتشی تقدیم کرده است.

گفتگویی منتشر نشده با منوچهر آتشی که در اردیبهشت ماه سال ۷۹ نیز بخش پایانی این پرونده را تشکیل می‌دهد.

در بخش یادداشت‌های این شماره از کتاب هفته خبرعبدالرضا منجزی یادداشتی را با مضوع نجف دریابندری، منتشر کرده است و الهه کولایی نیز یادداشتی را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر. یادداشت‌هایی از سید عبدالحسن مختاباد، سیدعلی سجادی و مهرزاد دانش نیز دیگر یادداشت‌های این شماره از این هفته‌نامه است.

در بخش شعر این شماره نیز اشعاری از سارا محمدی، مهدی فرجی، علیرضا آذر درج شده است و در بخش داستان نیز داستان «بوی خوش زن» اثر حسن محمودی منتشر شده است.

بخش سوم از سفرنامه سیستان رئیس جمهور روحانی به روایت سید عبدالجواد موسوی نیز در این هفته‌نامه منتشر شده است.

کتاب هفته خبر با قیمت ۴ هزار تومان و در ۱۲۷ صفحه منتشر شده است.