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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۶

مرگدری:

250 شرکت دانش بنیان در گلستان ثبت می شود

250 شرکت دانش بنیان در گلستان ثبت می شود

گرگان- معاون برنامه ریزی استاندار گلستان با تاکید بر نیاز به احداث پارک علم و فن آوری و ایجاد شرکت های دانش بنیان، از در دستور کار قرار دادن ثبت 250 شرکت دانش بنیان را در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری که ظهر شنبه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: 45 شرکت دانش بنیان در حال حاضر در گلستان ثبت شده است.

وی ادامه داد: دانشگاه ها توانایی و قابلیت بسیار بالایی داشته و دارند و نسل جوان با علاقه و انگیزه بسیار بالایی دنبال یافته های علمی جدید و علمی هستند.

مرگدری افزود: در تلاش هستیم که ایده های نو و نظرات جدید  اجماع شود و اثر بخشی خود را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه ها به وجود بیاورد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان افزود: اگر این تحقیقات در قالب کتابچه، تنها مصوب شود و تاثیری در حوزه های مختلف نداشته باشد، اتلاف وقت است.

وی اظهار داشت: تعدادی از طرح های پارک علم و فن آوری به مرحله اجرا در آمده است و شرکت های سرمایه گذار باید پروزه های خود را به صورت مستقل پیگیری کنند.

مرگدی افزود: با صندوق شکوفایی و نوآوری و از طریق تسهیلات ارزان قیمت دراز مدت سعی در حمایت و کمک بیشتر از این طرح ها را داریم.

در حاشیه این همایش نمایشگاهی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتتاح شد که در این نمایشگاه 80 غرفه، 15 دستگاه اجرایی، 19 انجمن علمی و 9 مرکز آموزش عالی همکاری دارند. این نمایشگاه به مدت 5 روز در محل دانشگاه گلستان برپا است.

کد مطلب 2436903

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