250 شرکت دانش بنیان در گلستان ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی مرگدری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری که ظهر شنبه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: 45 شرکت دانش بنیان در حال حاضر در گلستان ثبت شده است.

وی ادامه داد: دانشگاه ها توانایی و قابلیت بسیار بالایی داشته و دارند و نسل جوان با علاقه و انگیزه بسیار بالایی دنبال یافته های علمی جدید و علمی هستند.

مرگدری افزود: در تلاش هستیم که ایده های نو و نظرات جدید اجماع شود و اثر بخشی خود را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه ها به وجود بیاورد.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان افزود: اگر این تحقیقات در قالب کتابچه، تنها مصوب شود و تاثیری در حوزه های مختلف نداشته باشد، اتلاف وقت است.

وی اظهار داشت: تعدادی از طرح های پارک علم و فن آوری به مرحله اجرا در آمده است و شرکت های سرمایه گذار باید پروزه های خود را به صورت مستقل پیگیری کنند.

مرگدی افزود: با صندوق شکوفایی و نوآوری و از طریق تسهیلات ارزان قیمت دراز مدت سعی در حمایت و کمک بیشتر از این طرح ها را داریم.

در حاشیه این همایش نمایشگاهی به مناسبت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتتاح شد که در این نمایشگاه 80 غرفه، 15 دستگاه اجرایی، 19 انجمن علمی و 9 مرکز آموزش عالی همکاری دارند. این نمایشگاه به مدت 5 روز در محل دانشگاه گلستان برپا است.