لزوم ساخت آشیانه برای اختصاص بالگرد هوایی امدادی به خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، جوادخامسان در آيين نكوداشت و تجليل از دواطلبان هلال احمر خراسان جنوبي ضمن تبريك 14 آذرماه روز جهاني دواطلب اظهاركرد: اميد است فرهنگ دواطلبي در بين همه مردم نهادينه شود.

مديرعامل جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي با اشاره به زلزله آذرماه سال 91 در شهرستان زيركوه گفت: بر اثر اين حادثه در استان ما تعداد شش تن از هموطنانمان را از دست داده ايم.

وي ادامه داد: در اين زلزله داوطلبان هلال احمر طي شش ساعت عمليات امداد و نجات را انجام دادند كه در كشور اين نوع عمليات بي نظير بوده است.

خامسان يكي از رسالت هاي جمعيت هلال احمر را ارائه خدمت صادقانه به مناطق محروم عنوان كرد و افزود: تمام حركات هلال احمر با تكيه بر نيروي هاي دواطلبانه انجام مي شود كه در اين رابطه تاكنون موفقيت هاي زيادي را در استان كسب كرده ايم.

2.250 ميليارد تومان اعتبار به هلال احمر خراسان جنوبي تخصیص يافت

وي افزود: اگر چه خراسان جنوبي در منطقه محرومي قرار گرفته است، اما اين استان از لحاظ كمك به هم نوع از جمله استان هاي شاخص كشور است.

مديرعامل جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي يادآورشد: نيروهاي جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي در انجام ماموريت ها از آمادگي كامل برخودار هستند.

وي با اشاره به طرح كاروان سلامت استان نيز گفت: اين طرح به منظور ارائه خدمات رايگان بهداشتي و درماني در استان در فصول مختلف در حال اجراست.

خامسان همچنين طرح فرشتگان و همای رحمت از ديگر طرح هاي اجرا شده در حوزه داوطلبان هلال احمر عنوان كرد.

وي با اشاره به راه اندازي بالگرد هوايي در خراسان جنوبي نيز گفت: تا كنون از طريق جمعيت هلال احمر در كشور بالگرد ها خريداري شده كه بايد در استان آشيانه اين بالگرد احداث شود.

مديرعامل جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي عنوان كرد: در سال جاري به جمعيت هلال احمر كشور 10 هزار ميليارد تومان اعتبار ابلاغ شده است كه از اين ميزان چهارميليارد و 500 ميليون تومان برای خراسان جنوبي مصوب شده كه تا كنون 50 درصد اين اعتبار به مبلغ دو میلیارد و 250 میلیون تومان تخصیص يافته است.

وي يادآورشد: خراسان جنوبي در زمينه جذب اعتبارات از مركز رتبه ششم را كسب كرده است.