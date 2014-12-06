وزیر دفاع آمریکا وارد افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، وزارت دفاع آمریکا در صفحه توییتر خود نوشته که ژنرال جان کمپبل، فرمانده کل نیروهای بین‌المللی در افغانستان از هیگل در کابل استقبال کرده است.

هنوز جزئیات سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان اعلام نشده، اما به نظر می‌رسد که او در این سفر با نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان دیدار خواهد کرد.

این آخرین دیدار هیگل در مقام وزارت دفاع آمریکا با سربازان و پرسنل نظامی این کشور در افغانستان خواهد بود، چرا که به دنبال استعفای او از این مقام، دیشب باراک اوباما اشتون کارتر را به عنوان جانشین او معرفی کرد.

قرار است اشتون کارتر پس از کسب رای اعتماد از مجلس سنای آمریکا رسما به عنوان وزیر دفاع امریکا به کار آغاز کند.

تا زمانی که کارتر از سوی سنا به عنوان وزیر دفاع تایید شود، هیگل در این سمت کار خواهد کرد.

این نخستین سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان پس از امضای توافقنامه امنیتی بین افغانستان و آمریکا و همچنین بین افغانستان و ناتو است.

براساس این توافقنامه، آمریکا ۹۸۰۰ سرباز خود را در افغانستان نگه خواهد داشت و بقیه آنها این کشور را ترک خواهند کرد. همچنین براساس این توافقنامه، ماموریت رزمی این نیروها هم به پایان خواهد رسید.

پس از این، نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان نقش حمایتی خواهند داشت و عمدتاً در زمینه‌های آموزشی، فنی و مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حمایت خواهند کرد.