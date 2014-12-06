به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی طراحی شاگردان احمد وکیلی، جمعه 14 آذر در نگارخانه زمستان خانه هنرمندان ایران گشایش یافت. در این نمایشگاه آثاری از طراحی‌های فیگوراتیو مرتضی اردلان، کریم بخشی، علی بهشتی، فرحناز رحمتی، پرستو محقق و آنالی وکیلی به نمایش گذاشته شده است.

در بخشی از بیانیه این نمایشگاه آمده است: «در فضای تجسمی امروز در مفهوم طراحی، تحول عظیمی به وجود آمده، تغییراتی که قضاوت در مورد طراحی، بر مبنای یک اصول زیبا شناختی واحد را مشکل می‌کند، زبانی وسیع و فراگیر، معاصر و در عین حال آگاه از تاریخ و مطلع از مخاطب، برای بیان کردن زندگی و هر آنچه در حال گذر از ما است.

«طراحی برای رسیدن به بیان و تعبیر شخصی» مطلبی است که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. طراحی نه به عنوان فرم‌ دادن به یک محصول فکری، طراحی به عنوان جستجوی آزادانه و عمیق، جستجویی که بیشتر بیانگر خود ما است. خود مستقل از هر انسان. (در فضایی که رشد کرده‌ایم اینها آموزه‌هایی هستند که هر روز تاکید و تامل بیشتری روی آن شده است.)

طراحی به عنوان بارزترین شکل بیان هنری یک شخص با مرتکب شدن خطاها و چه بسا تخریب دانسته‌ها و تجربیات، مسیری می‌گشاید که می‌تواند، بدون آشکار ساختن مطلبی منجر به ارتباط شود. ارتباطی متفاوت از تعریف موجود در ذهن.

چند سالی است که اعضای این گروه به واسطه این تفکر در طراحی، پیوسته در کنار هم بوده‌اند. آن چه امروز مشاهده می‌شود، حاصل نقاط مشترک و غیر مشترکی است که در ارتباط با یکدیگر جستجو کرده‌اند.

توجه و تامل در شخصیت یکدیگر به عنوان تم اصلی، برای برقراری این ارتباط بدون مفهوم در ذهن، از جمله مسائلی بود که در برپایی این نمایشگاه مد نظر قرار داشته است. مجموعه ارائه شده، حاصل آخرین ادراک اعضای این گروه نسبت به این مقوله مهم است.»

در مجموع 84 اثر در این نمایشگاه ارائه شده و در واقع هر هنرمند با 14 اثر در نمایشگاه شرکت دارد. آثار با تکنیک‌های متفاوتی مثل آب مرکب، ذغال، میکس مدیا، کلاژ و ... بر روی مقوا کار شده‌اند و بین 150 تا 250 هزارتومان قیمت گذاری شده‌اند.

ابعاد کوچک آثار در این نمایشگاه در واقع الهامی از دفترهای طراحی است و علاوه بر آن برای نشان دادن مهارت و تفکر هنرمند در یک فضای معین و محدود و تعداد کار بیشتر در نظر گرفته شده است.

حدود 30 اثر از آثار ارائه شده در این نمایشگاه در شب افتتاحیه به فروش رسید.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا 21 آذر همه روزه از ساعت 13 تا 20 به نشانی خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران، نگارخانه زمستان مراجعه کنند.