وقوع ۱۶ حریق طی ۴۸ ساعت گذشته در قم

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته ۳۹ عملیات آتش نشانی در قم بوقوع پیوست که یک مصدوم برجای گذاشت.

وی گفت: عملیات‌های انجام شده طی این مدت شامل ۱۶ حریق، ۱۸ ایمن سازی و پنج عملیات نجات می‌شود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم عنوان کرد: حریق‌های بوقوع پیوسته طی ۴۸ ساعت گذشته شامل چهار حریق خودرو، چهار حریق منزل، چهار حریق ضایعات، یک حریق مغازه، یک حریق گاراژ و ۲ حریق درخت بوده است.

وی افزود: ایمن سازی‌های انجام شده نیز شامل ۱۰ مورد بازگشایی درب خودرو و منزل، سه مورد قطع آژیر، ۲ مورد صید گربه، یک مورد نشت سوخت خودرو، یک مورد آب گرفتگی و یک مورد افتادن خودرو داخل گودال می‌شود.

جعفری در پایان گفت: نجات‌ها شامل ۲ مورد آسانسور، ۲ مورد محبوس شدن داخل منزل، یک مورد برخورد موتورسیکلت با عابر و افتادن شخص داخل کانال فاضلاب و مصدوم شدن وی می‌شود.