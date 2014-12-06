  1. اقتصاد
  2. بازار
۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۲:۵۹

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز ‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز شنبه در بازار 950 هزار و 500 تومان، نیم سکه 478 هزارتومان، ربع سکه 269 هزار تومان و سکه گرمی 172 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 97 هزار و 300 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی را 1194 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3365 تومان، هر یورو را 4157 تومان، هر پوند را 5255 تومان و هر درهم امارات را 920 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در ‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید950500
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم950500
نیم سکه478000
ربع سکه269000
گرمی172000
هر گرم طلای 18 عیار97300
نوع ارز 
دلار3365
یورو4157
پوند5255
درهم920

 

کد مطلب 2436913

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها