جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز شنبه در بازار 950 هزار و 500 تومان، نیم سکه 478 هزارتومان، ربع سکه 269 هزار تومان و سکه گرمی 172 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 97 هزار و 300 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی را 1194 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3365 تومان، هر یورو را 4157 تومان، هر پوند را 5255 تومان و هر درهم امارات را 920 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در ‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)