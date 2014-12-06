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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۱

تاکید سازمان همکاری اسلامی بر لزوم مقابله ریشه ای با داعش

تاکید سازمان همکاری اسلامی بر لزوم مقابله ریشه ای با داعش

سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد شکست گروه تروریستی داعش مستلزم راهبرد فراگیر برای مبارزه با این گروه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  الفرات، سازمان همکاری اسلامی در اشاره به بیانیه مشترک اولین نشست ائتلاف بین المللی ضد داعش در پایتخت بلژیک که سوم دسامبر برگزار شد، اعلام کرد در این نشست به عنوان یکی از سازمانهایی شرکت کرد که به صراحت داعش را محکوم و آن را دشمن نخست اسلام و ارزشهای آن معرفی کرده است.

ایاد امین مدنی دبیرکل سعودی سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد سازمان همکاری اسلامی، شکست داعش را مستلزم تدوین راهبرد فراگیری می داند که تنها به بعد نظامی محدود نشود، بلکه هر راهبردی برای مقابله جدی با این گروه باید بر نابودی گفتمان ایدئولوژیک متمرکز باشد.

کد مطلب 2436915

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