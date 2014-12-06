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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۵

واکنش به کاهش سهم پرداختی مردم در پاراکلینیک های خصوصی

واکنش به کاهش سهم پرداختی مردم در پاراکلینیک های خصوصی

عضو هیئت مدیره انجمن آسیب‌شناسی ایران، ادعای وزارت بهداشت مبنی بر کاهش پرداختی بیماران در پاراکلینیک های خصوصی را نادرست خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دارآفرین روز شنبه در نشست خبری شانزدهمین همایش سالانه آسیب‌شناسی و طب آزمایشگاه، گفت: از ابتدای آذر پرداختی بیمه‌ها در طرح تحول نظام سلامت افزایش یافته و مابه‌التفاوت پرداختی بیماران در بخش خصوصی کمتر شده است با این وجود تا پایان آذر آزمایشگاه‌ها پرداختی کمتری را خواهند داشت.

وی افزود: وزارت بهداشت اعلام کرده پرداختی بیماران بابت خدمات پاراکلینیک بخش خصوصی 20 تا 25 درصد کمتر شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط 5 تا 10 درصد از هزینه بیماران کم شده است.

دارآفرین ادامه داد: همین کاهش پرداختی نیز موقت خواهد بود و پیش‌بینی ما این است که فقط 3 ماه اجرایی می‌شود و دوباره به شرایط قبل برمی‌گردد، شرایطی که 75 درصد از هزینه خدمات در آزمایشگاه‌ و 50 درصد را در رادیولوژی مردم می‌دادند.

عضو هیئت مدیره انجمن آسیب‌شناسی ایران، دلیل موقت بودن این‌طرح را این گونه اعلام کرد طبق ضوابط، سال آینده تعرفه‌های بخش دولتی تغییری نمی‌کند و بیمه‌ها افزایش پرداخت ندارند اما قرار است تعرفه بخش خصوصی افزایش یابد و در نتیجه مابه‌التفاوت آن را مردم به جای بیمه‌ها خواهند داد.

وی با انتقاد از وجود نیاز القایی در انواع خدمات تکنیکی و پاراکلینیک و حتی در داروها گفت: متأسفانه می‌بینیم نیاز القایی ایجاد شده و اگر وزارت بهداشت به صورت ریشه‌ای آن را می‌دید به دستورالعمل‌های دقیقی می‌رسیدیم.

دارآفرین تاکید کرد: پیشنهاد ما این است اگر به صورت داوطلبانه، بیمه‌های تکمیلی به افراد متوسط جامعه از محل هدفمندی یارانه‌ها خدمات بدهند و نظارت هم داشته باشد زیرمیزی‌ها رفع خواهد شد و خدمات بهتری به بیماران داده می‌شود در عین حال تفاوت بین پرداختی گروه‌های پزشکی نیز رفع می‌شد.

پیمان تربتی دبیر علمی همایش آسیب‌شناسی نیز در این نشست گفت: تربیت نیروی متخصص باید متناسب با نیاز جامعه باشد، با توجه به جمعیت کشور 5400 آزمایشگاه وجود دارد که نسبت به جمعیت استاندارد است.

وی افزود: هر ساله 100 دستیار آسیب‌شناسی تربیت می‌شود که هریک پوشش یک میلیون و 400 هزار نفر را خواهد داشت در این صورت از نرخ رشد جمعیت بیشتر خواهد بود.

تربتی گفت: نزدیک به 2000 پاتولوژیست در کشور داریم و نیاز به تاسیس آزمایشگاه احساس نمی‌شود بنابراین ضرورتی ندارد که با دادن مجوز، به تاسیس آزمایشگاه‌های جدید دامن بزنیم.

شانزدهمین همایش سالانه آسیب‌شناسی و طب آزمایشگاه، از 19 تا 21 آذر ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 2436916
حبیب احسنی پور

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