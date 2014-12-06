واکنش به کاهش سهم پرداختی مردم در پاراکلینیک های خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دارآفرین روز شنبه در نشست خبری شانزدهمین همایش سالانه آسیب‌شناسی و طب آزمایشگاه، گفت: از ابتدای آذر پرداختی بیمه‌ها در طرح تحول نظام سلامت افزایش یافته و مابه‌التفاوت پرداختی بیماران در بخش خصوصی کمتر شده است با این وجود تا پایان آذر آزمایشگاه‌ها پرداختی کمتری را خواهند داشت.

وی افزود: وزارت بهداشت اعلام کرده پرداختی بیماران بابت خدمات پاراکلینیک بخش خصوصی 20 تا 25 درصد کمتر شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط 5 تا 10 درصد از هزینه بیماران کم شده است.

دارآفرین ادامه داد: همین کاهش پرداختی نیز موقت خواهد بود و پیش‌بینی ما این است که فقط 3 ماه اجرایی می‌شود و دوباره به شرایط قبل برمی‌گردد، شرایطی که 75 درصد از هزینه خدمات در آزمایشگاه‌ و 50 درصد را در رادیولوژی مردم می‌دادند.

عضو هیئت مدیره انجمن آسیب‌شناسی ایران، دلیل موقت بودن این‌طرح را این گونه اعلام کرد طبق ضوابط، سال آینده تعرفه‌های بخش دولتی تغییری نمی‌کند و بیمه‌ها افزایش پرداخت ندارند اما قرار است تعرفه بخش خصوصی افزایش یابد و در نتیجه مابه‌التفاوت آن را مردم به جای بیمه‌ها خواهند داد.

وی با انتقاد از وجود نیاز القایی در انواع خدمات تکنیکی و پاراکلینیک و حتی در داروها گفت: متأسفانه می‌بینیم نیاز القایی ایجاد شده و اگر وزارت بهداشت به صورت ریشه‌ای آن را می‌دید به دستورالعمل‌های دقیقی می‌رسیدیم.

دارآفرین تاکید کرد: پیشنهاد ما این است اگر به صورت داوطلبانه، بیمه‌های تکمیلی به افراد متوسط جامعه از محل هدفمندی یارانه‌ها خدمات بدهند و نظارت هم داشته باشد زیرمیزی‌ها رفع خواهد شد و خدمات بهتری به بیماران داده می‌شود در عین حال تفاوت بین پرداختی گروه‌های پزشکی نیز رفع می‌شد.

پیمان تربتی دبیر علمی همایش آسیب‌شناسی نیز در این نشست گفت: تربیت نیروی متخصص باید متناسب با نیاز جامعه باشد، با توجه به جمعیت کشور 5400 آزمایشگاه وجود دارد که نسبت به جمعیت استاندارد است.

وی افزود: هر ساله 100 دستیار آسیب‌شناسی تربیت می‌شود که هریک پوشش یک میلیون و 400 هزار نفر را خواهد داشت در این صورت از نرخ رشد جمعیت بیشتر خواهد بود.

تربتی گفت: نزدیک به 2000 پاتولوژیست در کشور داریم و نیاز به تاسیس آزمایشگاه احساس نمی‌شود بنابراین ضرورتی ندارد که با دادن مجوز، به تاسیس آزمایشگاه‌های جدید دامن بزنیم.

شانزدهمین همایش سالانه آسیب‌شناسی و طب آزمایشگاه، از 19 تا 21 آذر ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.