آبادان آمادگی برگزاری مسابقات جهانی را دارد

محمودرضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون موردی برای پنهان کردن در شهرداری نداشته ام.

وی در خصوص مطالب اخیر یکی از پایگاه های خبری که در خصوص حسابرسی شهرداری آبادان منتشر شده بود، افزود: شکایتی را به دادگاه ارائه داده ایم زیرا مطلب خاصی در خصوص حسابرسی وجود نداشته است.

وی در همین خصوص تصریح کرد: بعضی قوانین اجازه نمی دهد همه اطلاعات حسابرسی را منتشر کنیم زیرا آماده انعکاس آن در رسانه ها بودیم. حسابی که در حسابرسی شهرداری آبادان جا به جا شده باشد، به هیچ عنوان وجود نداشته است.

شیرازی با اشاره به برگزاری نخستین دوره رقابت های لیگ جهانی کشتی فرنگی تاکید کرد: نیروهای شهرداری برای این مسابقات به صورت دلسوزانه تلاش های گسترده ای کردند و خوشبختانه در جریان برگزاری این رقابت های مهم و جهانی مشکلی از ناحیه شهرداری آبادان به وجود نیامد.

وی بیان کرد: برای رقابت های جهانی کشتی فرنگی، 400 میلیون تومان لایحه را به شورای اسلامی شهر آبادان ارائه دادم که 150 میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شد. مسئولیت اسکان و غذای ورزشکاران که جزو مهم ترین بخش و آبروی شهر آبادان بود به شهرداری سپرده شد که با تدابیر اتخاذ شده رضایت ورزشکاران را در پی داشت.

شهردار آبادان عنوان کرد: اعلام می کنیم که آماده مشارکت در هرگونه رویداد کشوری و جهانی ورزش های مختلف هستیم. شهرداری آبادان برای برگزاری مسابقات بوکس نیز آمادگی لازم را دارد.