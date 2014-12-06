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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۸

عباس نژاد:

ایستگاه سنجش هوای ارومیه به آنالایزر ذرات کمتر از 2.5 میکرون مجهز شد

ایستگاه سنجش هوای ارومیه به آنالایزر ذرات کمتر از 2.5 میکرون مجهز شد

ارومیه – مدیرکل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی گفت: از امروز شنبه ایستگاه سنجش هوای ارومیه به آنالایزر کمتر از 2.5 میکرون مجهز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباس نژاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص نصب این آنالایزر اظهارداشت: نصب دستگاه سنجش ذرات کمتر از 2.5 میکرون در ایستگاه سنجش ارومیه باعث بالا رفتن دقت داده های دریافتی شاخص آلودگی هوا از ایستگاه می شود.

وی ادامه داد: دستگاه سنجش میزان ذرات کمتر از 2.5 میکرون در ایستگاه سنجش هوای ارومیه نصب شد و با این اقدام امکان سنجش ذرات یاد شده در سطح شهر فراهم شد.

عباس نژاد اضافه کرد: ذرات کوچکتر از 2.5 میکرون که اصطلاحا 2.5PM خوانده می شوند یکی از پارامترهای مهم در شاخص آلودگی هوا (AQI) به شمار می رود.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی با بیان اینکه نفوذ این ذرات به بدن باعث ایجاد بیماریهای مختلف قلبی و ریوی می شود اظهارداشت: با نصب این آنالایزر پیش بینی می شود به موقع در این خصوص هشدارهای لازم به مردم اطلاع داده شود.

وی با اعلام اینکه چهار ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهری برای سنجش کیفیت هوا در شهر ارومیه وجود دارد افزود: ایستگاههای استانی شامل چهار ایستگاه در ارومیه بوده و در شهرستانهای سلماس، سردشت، خوی و بوکان نیز هر کدام یک ایستگاه موجود است که ایستگاه سلماس و سردشت سنجش ذرات را انجام می دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی یاد آور شد: با توجه به نیاز استان برای سنجش آلاینده های هوا از قبیل گازها و ذرات هشت ایستگاه سنجش آلاینده های هوا در سطح استان فعالیت می کنند.

کد مطلب 2436922

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