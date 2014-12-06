شهرداری گرگان بینش لازم را در حوزه معماری و شهرسازی ندارد

محمدرضا سبطی در گفتگو با خبرنگار مهر، از نصب بیلبورد در مقابل سر درب تاريخي لشگر 30 و همچنین ورودی این خیابان، اظهار نارضایتی کرد و گفت: مدیریت شهری باید این نگاه را منتقل کند که همه جا نمی توان سوداگری کرد؛ دور میادین باید با دقت بیشتری کار کرد.

وی ادامه داد: چندباری با سرپرست سازمان فرهنگی ورزشی دراین باره تماس گرفتم ایشان اعلام می کردند که جانمایی به تایید کمیته جانمایی رسیده درصورتی که مسئول این بخش اظهار بی اطلاعی می کرد.

این عضوشورا اعلام کرد: نصب بیلبورد آن هم در ابعاد بزرگ، کریدور بصری ضلع میدان ولی عصر به سمت تالار و دروازه پادگان لشگر 30 که از لحاظ تاریخی متعلق به دوره پهلوی اول است را کور کرده است؛ منظره زشت تابلو حالا با هر متریال نمای سردرب لشگر 30 را خراب کرده است.

سبطی ضمن تاکید بر این نکته که نگاه اقتصادی با این شرایط جالب نیست، اظهار کرد: علی رغم پیگیری های فراوان برای برداشته شدن بیلبورد در زمانی که روی فونداسیون بود، این مهم انجام نشد.

متاسفانه سازمان فرهنگی ورزشی از پختگی لازم برخوردار نیست

وی اضافه کرد: متاسفانه سازمان فرهنگی ورزشی از پختگی لازم برخوردار نیست و بیشتر به دید اقتصادی به موضوع نگاه می کند حتی اگر بگویند که جانمایی را به پیمانکار واگذار کردیم باز هم اقدامی اشتباه است.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان خاطر نشان کرد: مثال قضیه این است که تابلو زیبایی نصب کنیم و روی تابلو پرده می زنیم تا دیده نشود. با نصب بیلورد بزرگ در مقابل اثر ارزشمندی مثل سردرب پادگان همین کار را مرتکب شده ایم.

وی با اعلام این مطلب که مسئول کمیته جانمایی خدمات شهری مخالف این قضیه بودند، افزود: حوزه خدمات شهری به نوعی درباره این موضوع بی گناه است و این اقدام به سازمان فرهنگی ورزشی مربوط است.

وی با بیان این نکته که باید در حوزه خدمات شهری با جراحی پلاستیک برخورد کرد، گفت: این حوزه بسیار حساس است حوزه های مداخله در مدیریت شهری با درجه حساسیت های مختلف است؛ با این مسائل بصری نمی توان شوخی کرد به همین خاطر این موضوع را در صحن علنی شورا مطرح خواهم کرد و محکم بر روی آن می ایستم.

این عضو شورا تصریح کرد: کریدورهای بصری جز استانداردهای ابتدایی در حوزه مدیریت شهری و ساماندهی نماهای شهری است. چیز پیچیده ای نیست اما ناآگاهی روی این مهم از سوی سازمان فرهنگی ورزشی جای تاسف دارد؛ این موارد ابتدایی را باید یک مدیر بداند.

شایان ذکر است پس از واگذاری تبلیغات شهری به بخش خصوصی بلبوردهای بزرگ تبلیغاتی در سطح شهر در حال نصب شدن است که یکی از این بیلبوردها در ورودی میدان لشگر 30 گرگان نصب است. پیش از این نیز یک بیلبورد حاوی نام شهدا در مقابل سردر لشگر 30 گرگان نصب شده بود. نصب این گونه سازه های تبلیغاتی توسط شهرداری گرگان پیش از این نیز انتقاد کارشناسان را به دنبال داشته که نمونه بارز آن نصب تلویزیون بزرگ شهری در ابتدای خیابان اصلی این شهر است. این تلویزیون قرار بود تلویزیون شهری شود ولی تبدیل به یک تلویزیون تبلیغاتی شد.