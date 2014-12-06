«خواب در طبیعت» سوژه یک عکاس‌ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 5 سوژه درخت، آتش، ابر و ماه، برف و سنگ دست‌مایه هنرمند عکاس بوده و در نهایت 15 اثر رنگی و سیاه سفید در ابعاد 70 در 105 سانتیمتر در این نمایشگاه پیش روی مخاطب قرار گرفته است.

عکس‌های این هنرمند بیشتر تکیه بر تک عنصر دارد و ترکیب‌بندی آثار به نحوه قرار‌گیری آن تک عنصر مثلاً درخت در کادر بستگی دارد. در واقع زمینه‌ای که عنصر اصلی هر عکس در آن قرار داشته، تنها نقش پس‌ زمینه تکمیل‌ کننده را بر عهده دارد و به خودی خود دیده نمی‌شود.

عناصر اصلی عکس‌ها، به عنوان مثال برف، در گستره‌ای وسیع و بی‌حاشیه در ارتباط با مخاطب قرار داده شده است و در واقع هنرمند عکاس با ماندن در طبیعت کادرهایی یکسان اما با موقعیت‌هایی متفاوت از یک موضوع را به تصویر کشیده است. عکاس در کمین نشسته تا آتش شعله بگیرد، به اوج برسد و آرام بگیرد. روزی‌طلب در ارتباط نزدیک با محیط پیرامون خود قرار دارد تا آنجا که از نام مجموعه‌های دیگرش نیز می‌توان دریافت،« عکس‌های خیابانی»، «وسوسه‌های نور»، «یک طیبعت ساده»، «خواب در طبیعت» و ...

عکاس برای ثبت این عکس‌ها به دنبال لوکیشن خاصی نرفته بلکه مناظری روزمره و یا در دسترس عموم را در نگاهی شخصی به قاب نمایشگاه کشانده است. او که به عکاسی فیگوراتیو علاقه‌مند است، در عناصر طبیعت به دنبال فرم‌های فیگوراتیو می‌گردد و آنها را در شعله‌های آتش، فرم ابرها، منحنی برف بر روی سطوح ناصاف، اشکال خفته در صخره‌ها و پیچش‌های تنه درخت پیدا می‌کند.

عکس‌های این نمایشگاه به سبب پرداختن به تک عنصر، جنبه دکوراتیو نیز پیدا کرده است و از این رو مخاطب را به خرید عکس، مقوله‌ای که کمتر از سایر هنرهای تجسمی مورد اقبال بوده است، تشویق می‌کند. داشتن پنجره‌ای که رو به شبی مهتابی باز شده، دریچه‌ای رو به سپیدی برف و یا قابی که حرارت آتش از آن زبانه می‌کشد، مفاهیمی هنری است که در عین حال می‌تواند مورد استقبال عموم قرار گیرد و هر کس از نگاه خود بتواند پای آن بنشیند.

روزی‌طلب معتقد است:‌ عکاسی امروز با وجود امکانات زیاد، عکاسی سختی محسوب می‌شود، زیرا خیلی‌ها گوشی‌های تلفن همراه دارند که عکس با کیفیت می‌گیرد و یا دوربین‌های کامپکت خوب در اختیار دارند، در نتیجه در عکاسی امروز چیزی که مهم است، نگرش هنرمند عکاس است و اینکه به چه چیزی فکر می‌کند و دنبال چه می‌گردد.

آثار این نمایشگاه، ادیشن دوم از 5 ادیشنی است که رامتین روزی‌طلب برای هر اثر در نظر گرفته است. این ادیشن یک میلیون تومان قیمت گذاری شده است. آثار به صورت چاپ عکس ارائه شده و پرینت نیستند که از این نظر ارزش بیشتری را دارا هستند.

روزی‌طلب متولد سال 1362، اهل و ساکن شیراز است. او طراح گرافیک، عکاس و مدرس دانشگاه است. این هنرمند در سال 1385 استودیو طراحی گرافیک و عکاسی صنعتی «مداد سفید» را در شیراز تاسیس کرد و مدیر گروه عکاسی آموزشگاه علوم سینمایی «نما» در این شهر است. او سابقه برگزاری بیش از 3 نمایشگاه انفرادی و شرکت در بیش از 4 نمایشگاه گروهی را دارد و نمایشگاه حاضر، نخستین نمایشگاه انفرادی او در تهران محسوب می‌شود.

علاقه‌مندان برای دیدن از این نمایشگاه می‌توانند تا 21 آذرماه همه روزه از ساعت 13 تا 20 به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران، نگارخانه پاییز مراجعه کنند.