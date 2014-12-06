۹۷ حلقه چاه در بازار قزوین بازسازی و لایروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا الموتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: پس از ریزش چاه در ۱۶ خرداد ماه سال جاری در بازار سنتی قزوین، حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین بازنگری اساسی در موضوع ایمنی بازار از نظر چاه‌های فرسوده را در دستور کار خود قرار داد و در این راستا تعداد زیادی چاه‌ ناشناخته در بازار شناسایی شد.

وی با اشاره به چاه های موجود در بازار قزوین افزود: طبق اطلاعات موجود در سازمان دو هزار و ۷۴ حلقه چاه در سطح شهر قزوین شناسایی شده و در محدوده بازار قزوین ۹۷ چاه جذبی وجود دارد که با توجه به بافت قدیم آن و حساسیت موضوع این چاه ها بازسازی و لایروبی شدند.

معاون سازمان خدمات شهری شهرداری قزوین شرایط تعداد کمی از چاه ها را غیر قابل استفاده اعلام کرد و گفت: تعداد ۴۵ حلقه چاه جاذب در سطح شهر به دلیل پر شدن و خرابی دیواره ها غیر قابل استفاده بود که تمامی آنها شفته ریزی و مسدود شدند.

این مسئول تصریح کرد: از این تعداد ۴۱ حلقه چاه لایروبی و گسترش داده شد، ۱۱حلقه چاه جدید نیز در محل حفر شد تا در مواقع بارندگی مشکلی در خصوص آبگرفتگی در بازار مشاهده نشود.

وی، تسهیل در جمع‌آوری، هدایت و دفع آب‌های سطحی در نقاط مختلف سطح شهر را از جمله اهداف اجرای این طرح دانست و گفت: حفر و لایروبی چاه‌های جاذب در سطح شهر علاوه بر رسوب‌گیری، از وقوع سیل و آب‌گرفتگی‌های سطح شهر جلوگیری کرده و می‌تواند راه‌کاری مناسب به منظور کنترل و هدایت جریان آب‌گرفتگی‌های سطحی شهر باشد.

الموتی افزود: سازمان خدمات شهرداری قزوین هر ساله میزان قابل توجهی برای بازبینی، لایروبی و حفر چاه های جاذب در سطح شهر هزینه می کند به طوری که در سال جاری تا کنون در محدوده بازار مبلغ ۵۷۰ میلیون تومان و برای چاه های سطح شهر مبلغ ۳۹۰ میلیون تومان هزینه شده است.

این مسئول یادآورشد: با توجه به هزینه بالای لایروبی و بازبینی دو هزارو ۷۴ حلقه چاه موجود در سطح شهر قزوین اگر در سال ۲۰۰ چاه بازبینی شود این تعداد چاه موجود در شهر هر ۱۰ سال یک بار می تواند ایمن سازی شود.

شناسنامه دار شدن چاه های قزوین

وی از شناسنامه دار شدن چاه های قزوین خبر داد و گفت: عمق ابعاد، زمان لایروبی، بازبینی و دوره بعدی بازبینی، مشخصات پیمانکار و هزینه ها از جمله مواردی است که ثبت می شود.

الموتی تصریح کرد: لایروبی و ایمن سازی چاه ها توسط شش اکیپ مغنی در سطح بازار سنتی و به دلیل شرایط موجود بازار به صورت شبانه در قزوین انجام شد.

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین بیان کرد: بازار قزوین به لحاظ حجم زیاد کالاهای نگهداری شده به صورت غیراستاندارد، مغازه های تنگ و کوچک مجاور یکدیگر و چیدمان نامناسب خارج از محدوده مغازه ها بسیار ناایمن است و در صورت وقوع تنها یک آتش سوزی کوچک در یکی از مغازه ها، امکان دسترسی مناسب به محل حادثه وجود ندارد.

وی یادآورشد: در این راستا با اقدامات صورت گرفته تامین منابع آبی در بازار توسط لوله کشی پیش بینی شده تا در زمان بحران نیازی به تامین آب مورد نیاز از خارج از این محدوده نباشیم که برای تحقق این امر نیازمند همکاری سازمان میراث فرهنگی هستیم.

انتقال ۸۰ درصد از انبارهای پرخطر از سطح شهر قزوین

الموتی افزود: با شناسایی مراکز و انبارهای پرخطر از نظر آتش سوزی تا کنون ۸۰ درصد از انبارهای غیرایمن و پرخطر از داخل شهر قزوین منتقل شدند.

وی اظهارداشت: به مالکین و بهره برداران ۲۰ درصد دیگر نیز اخطار داده شد تا این انبارها را تخلیه و به مکانی دیگر انتقال دهند.

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین، بودجه سازمان خدمات شهرداری در سالجاری را ۹۷ میایاردد تومان اعلام کرد و افزود: هزینه سرانه خدمات شهری شهروندان قزوینی در سال جاری ۲۴۲ هزار تومان است.

وی یادآورشد: سه درصد از هزینه های خدمات شهری نیز توسط شهروندان پرداخت می شود.

انتقال مشاغل مزاحم شهری قزوین به مجتمع صنفی و کارگاهی بیدستان

الموتی اظهارداشت: با برگزاری جلساتی با روسای اتحادیه درودگران، ورق کاران، درب و پنجره سازان و مصالح ساختمانی و با همکاری مجتمع صنفی و کارگاهی بیدستان متعلق به بخش اقتصادی کمیته امام خمینی (ره) و تعیین وضعیت و مالکیت زمین، بخشی از صنوف مزاحم در شهر قزوین به این واحد انتقال پیدا خواهد کرد.

واگذاری مراکز دفن پسماند به شرکت پردازش نصر محمدآباد

معاون خدمات شهری شهرداری قزوین از واگذاری مراکز دفن پسماند به شرکت پردازش نصر محمدآباد خبر داد و بیان کرد: با توجه به آغاز فعالیت شرکت پردازش پسماند نصر محمد آباد در این سایت، همه امور از پردازش تا دفن توسط این شرکت از یکم دی ماه مدیریت خواهد شد.

این مسئول گفت: هزینه‌های این شرکت با نظارت استانداری بر اساس جمعیت شهرها از شهرداری‌هایی که زباله‌های خود را به این مرکز منتقل می‌کنند، دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه خودروهای ال. پی. جی از سطح خطر بالای برخوردارند تصریح کرد: بروز حوادث در سطح کشور طی سال های اخیر نشان دهنده درصد بالای ریسک استفاده از اینگونه سوخت رسانی است و هر چند که مسئولان شهر بارها در این خصوص هشدار داده اند.

الموتی، آگاه سازی بیشتر جامعه در خصوص خطرات این نوع سوخت را از مهمترین راه های جلوگیری از استفاده از این سوخت خطرناک دانست.

این مسئول گفت: تمام تجهیزات ال پی جی غیر استاندارد است و نباید مردم به آن اعتماد کنند زیرا در درجه اول برای استفاده از هر وسیله ای باید امنیت را در نظر گرفت و در درجه دوم به فکر سایر موارد بود.

الموتی در ادامه از آمادگی کامل واحدهای اجرایی این سازمان در هنگام بارش برف و باران خبر داد و گفت: در این راستا ۱۵ دستگاه کامیون برف‌روب، چهار دستگاه تریلرو چهار دستگاه نمک پاش با نیروی انسانی مورد نیاز آماده پاک‌سازی و برف‌روبی سطح شهر هستند.

این مسئول تصریح کرد: در این خصوص ۵۰۰ تن نمک نیز با ماسه مخلوط شده و در سه منطقه جانمایی شده تا در مواقع نیاز مورد استفاده قرار گیرد.