برنامه اهدای کاپ های قهرمانی نامناسب بود

مهرزاد اسفندیاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نخستین دوره رقابت های کشتی فرنگی باشگاه های جهان، قهرمانان المپیک و جهانی بسیاری حضور داشتند.

وی افزود: برنامه اصلی تیم مرکز جراحی پاستور اندیمشمک، حضور مقتدارانه در نخستین دوره رقابت های کشتی فرنگی باشگاه های جهان بود.

سرمربی تیم جراحی پاستور اندیمشک در خصوص هواداران آبادانی ادامه داد: شهر آبادان مردم استثنایی دارد. آنان با استقبال وصف نشدنی و خونگرمی خود نشان دادند برای اجرای هرگونه مسابقات جهانی آمادگی کامل را دارند.

اسفندیاری فرد در خصوص نحوه برگزاری نخستین دوره رقابت های کشتی فرنگی باشگاه های جهان تصریح کرد: اتفاقاتی که در حین برگزاری این مسابقات رخ داد در شان کشور ما نبود.

وی بیان کرد: در مسابقات چین که بودیم برگزار کنندگان مسابقات با لبخند با ما برخورد می کردند ولی در این مسابقات به این صورت نبود حتی افراد اضافی زیادی دور تشک ها بودند.

سرمربی تیم جراحی پاستور اندیمشک تاکید کرد: در زمان اختتامیه رقابت ها، اهدای کاپ ها به تیم های اول تا سوم به صورت ناشایستی اجرا شد و تیم های خارجی به ما می خندیدند. چه لزومی داشت که این همه مسئول برای اهدای جوایز به پائین بیایند؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مرکز جراحی پاستور اندیمشک در نخستین دوره رقابت های کشتی فرنگی باشگاه های جهان که به میزبانی آبادان برگزار شد توانست قاطعانه عنوان قهرمانی را کسب کند.