عکاسی از هزارتوی پر رمز و راز غارها/ دوسالانه «عکس غار» فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوسالانه «عکس غار» دو سال پیش با همت «انجمن غار و غارشناسی» فعالیت خود را با رویکرد حفاظت و زیبایی شناسی غارها آغاز کرد. دوسالانه «عکس غار» حرکتی مستقل با رویکردی فرهنگی، ورزشی و با نیت معرفی و حفاظت از غارهای ارزشمند کشورمان ایران است.

اکنون در آستانه دو سالگی این رویداد هنری و با توجه به تجربیات گذشته فراخوان دوسالانه عکس غار اعلام شده است تا مجالی باشد برای نمایش آثار عکاسانی که دوربین خود را به هزارتوی پر رمز و راز و ساکت و سرد غارها میبرند.

همچنین این جشنواره به دنبال ایجاد فضایی است تا عکاسان حرفه ای طبیعت نیز با غارنوردان عکاس همراه شوند تا به کمک ابزارهای حرفه ای و امکانات نورپردازی، تصاویر زیبایی را از دل زمین به تصویر کشند.

با توجه به اهداف برگزار کننده در معرفی غارها، مسایلی همچون زیبایی، شگفتی های غارها، موقعیت جغرافیایی، دهانه ها و مدخل های ورودی، فضاهای داخلی (تالارها و، دالانها و ...) حیات و زندگی در غارها، گستره زمین شناسی، فضاهای باستانی و هر آنچه را در این پدیده خلقت به چشم می رسد،می توان به تصویر کشید.

از طرفی با توجه به برگزاری روز غار پاک، برگزار کننده توجه خاصی به موضوع حفاظت، پاکسازی و تخریب ها و آسیب های ناشی از برخورد ناآگاهانه و نیز مسایل مرتبط با آن را دارد. از این رو عکاسان می توانند بر اساس خلاقیت و نگاه هنرمندانه خویش این موضوعات را به تصویر کشند.

دوسالانه عکس با هدف ایجاد فضایی متفاوت به جهت فراهم کردن شناخت و آگاهی بیشتر برای کلیه علاقه مندان به دنیای ناشناخته غارها از کلیه عکاسان، غارنوردان و علاقه مندان به طبیعت جهت شرکت کردن در این جشنواره دعوت می کند.

موضوعات دوسالانه «عکس غار»

این دوسالانه در دو بخش اصلی و جانبی برگزار خواهد شد.

بخش اول: موضوع آثار ارسالی به بخش اول، معرفی دنیای پر رمز و راز غارها است.

برگزار کننده چشم به روایت شما عکاسان از غار و پدیده های زیبای طبیعت را دارد که شامل: فضاهای داخلی غارها ، از جمله غارنوشته ها، تالارها، راهروها و...، موقعیت مکانی غارها از بیرون، دهانه ها، مدخل ها و ...، غارنوردی فنی (حضور غارنورد در روی طناب، روی ابزار غارنوردی و درحین کارهای سخت که ارائه کننده تلاش تخصصی غارنوردان است)، محیط زیست و حیات در غارها ( رویشها و گیاهان داخل غار، زباله ها ، قارچها و حیوانات غارزی و اکوسیستم غارها)، باستان شناسی غارها (تصاویری از آثار بجا مانده تاریخی، فسیل ها و سنگ نگاره ها و...)، مسایل زیست محیطی شامل: زیرساخت های غلط ، تخریب ها، آلودگی ها، تغییرات به جا مانده غیر قابل بازگشت به طبیعت.

بخش جنبی: موضوع بخش ویژه دومین دوسالانه «عکس غار» نگرشی به تاریخ هفتاد ساله غارنوردی در کشور خواهد بود.

برگزارکننده در نظر دارد عکس های سیاه و سفید قدیمی غارنوردی کشور که از ارزش تاریخی برخوردار هستند را نیز به معرض دید عموم قرار دهد.لذا عکس های با کیفیت قدیمی که گویای غارنوردی های چند دهه پیش باشند یا عکس هایی از پیشکسوتان این رشته در غارها، محافل و مجالس تهیه شده است، قابل ارائه خواهد بود .

شرکت در این جشنواره برای همه علاقه مندان به عکاسی ( آماتور و حرفه‌ای) آزاد است.

هر عکاس می تواند حداکثر به تعداد ۱۰ عکس به صورت مجموعه و یا تک عکس در بخش اول و ۱۰ تک عکس در بخش جنبی به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.

آثار باید با فرمت JPG و با سایز اصلی ( حداقل دو مگابایت و حداکثر 20 مگابایت ) بر روی سایت جشنواره به نشانی www.speleophoto.ir بارگذاری شوند.

جوایز

جایزه به صورت مساوی در هر بخش به سه عکاس برگزیده به صورت مساوی و غیر رقابتی اهدا می شود.

در بخش اصلی به سه عکاس برگزیده، نشان جشنواره، لوح تقدیر و ده میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

در بخش ویژه به یک عکاس برگزیده، نشان جشنواره، لوح تقدیر و پنج میلیون ریال جایزه نقدی اهدا خواهد شد.

هیات داوران

محمد ابراهیم صافی، نامور عباسیان، ناصر میزبانی، بهزاد ترکی زاده و فیلیپ کروچت از کشور فرانسه

این جشنواره با حمایت و همراهی سازمان حفاظت محیط زیست کشور - سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری - انجمن عکاسان میراث فرهنگی - کلوپ عکس ایران برگزار می شود.

تقویم دوسالانه

آخرین مهلت ارسال آثار: 15 دی ماه ۹۳

انتخاب و داوری آثار: 25 دی ماه ۹۳

برگزاری نمایشگاه: نیمه اول بهمن ماه ۹۳

مکان برگزاری نمایشگاه: گالری های تخصصی

عوامل دوسالانه عبارتند از مدیر جشنواره: جواد نظام دوست، دبیر: رامین نوری، دبیر اجرایی: یونس شریعتمداری، سایت: عبدالرضا ابراهیمی، مشاور جشنواره: سمانه رضائی، دبیرخانه: وجیهه مهربانی، ستاد خبری: معصومه دیودار.