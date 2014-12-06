استعفای طالبی از سرپرستی فدراسیون اسکی/ وضعیت اسدی نامشخص است

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله سجادی در حاشیه سمینار "زن، ورزش و رسانه" در مورد وضعیت طالبی و اسدی برای شرکت در انتخابات فدراسیون‌هایشان، گفت: ناصر طالبی از سرپرستی فدراسیون استعفا داده است. اسدی نیز تا امروز مشخص می‌کند که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند یا نه.

وی در خصوص این سمینار نیز تصریح کرد: باید سعی کنیم تا سهم بانوان در استفاده از فضاهای ورزشی افزایش یافته و انعکاس فعالیت آنها نیز بیشتر شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان افزود: در اولین دوره بازی‌های آسیایی که بانوان شرکت کردند، حضورشان کمی سخت بود، ولی تلاش‌های زیادی در جامعه انجام شد که طی سه دوره گذشته رشد قابل توجهی از نظر حضور، تنوع و کسب افتخارات مشاهده شد.

وی عنوان کرد: سال گذشته در تفاهم‌نامه با فدراسیون‌های ورزشی به ورزش بانوان توجه شد اما امسال در دستورالعمل بودجه فدراسیون‌ها حدود هفت محور مورد توجه قرار می‌گیرد که یکی از این محورهای اصلی در مورد ورزش بانوان است که آن را به صورت اختصاصی در تقویم فدراسیون‌ها گذاشته‌ایم.

سجادی در خصوص تیم ملی امید، همچنین گفت: شورای برون مرزی در وزارت ورزش، شورای قانونی است، هر تیم یا هر نفر از کشور در فضای ورزش که بخواهد وارد یا خارج شود، زیر نظر این شورا قرار می‌گیرد و قانون می‌گوید که همه موارد در شورای برون مرزی مطرح شود.