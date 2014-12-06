به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی پیش از ظهر امروز در آئین افتتاحیه نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان اظهار کرد: تجارب زیادی در ارتباط با بحث حمایت از ساخت تولیدات داخل داریم و به لحاظ جایگاهی که در گذشته از نظر وابستگی به غرب داشتیم هم اکنون حامی مجموعه تولیدکنندگان داخل استان هستیم.

وی ادامه داد: بحث حمایت از تولیدکنندگان داخلی کلاف سردرگمی است که به سلایق افراد گره خورده است. عده ای ذائقه خرید از داخل و ایجاد اشتغال و نگهداشت سرمایه در کشور را دارند و عده ای دیگر نیز خرید از خارج از کشور را ترجیح می دهند.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه نمایشگاه، محل عرضه توانمندی های یک مجموعه و اعلام نیازمندی های یک جمعه دیگر است، تصریح کرد: معمولا در نمایشگاه ها دو جبهه حضور دارند. یکی کسانی که قابلیت و توانمندی را در تولید دارند و دیگری افرادی که برای رفع نیاز در آن حضور می یابند به همین دلیل در نمایشگاه ها، باید نوآوری و خلاقیت باشد در حالی که امروزه نمایشگاه ها در سطح استان به محل فروش اجناس تبدیل شده اند.

وی با تاکید بر اینکه در نمایشگاه باید نسخه بومی نیز وجود داشته باشد، عنوان کرد: مدعی استقلال، خودکفایی و ایجاد اشتغال متوازن ر دولت است به این ترتیب کسی به دنبال خلاقیت برای تولید نمی رود.

مقتدایی به تولید اجناس بومی و مخصوص ایران در کشور چین انتقاد کرد و گفت: باید برای ما تعریف شود که نقش کشور چین چیست و چه کسانی از آن حمایت می کنند؟

وی بیان کرد: حمایت از کالاهای چینی هزینه های زیادی برای کشور دارد که نباید بابت قطع ارتباط با بخشی از جهان، به نسل آینده تحمیل کنیم، باید شهامتی باشد که کسی در این رابطه سخن بگوید.

استاندار خوزستان بر تدوین یک دستورالعمل در جهت حمایت از تولید کننده های داخلی تاکید کرد و افزود: اگر قرار است از تولید کننده داخلی حمایت شود باید تعریف کنیم که این حمایت بر چه اساسی است که مورد قبول همه باشد. تکنولوژی ارزان یعنی تکنولوژی چینی یا تکنولوژی مطابق با استانداردهای ایران باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در سازندگان و مدیران تعلق خاطر وجود ندارد. چرخاندن چرخ یک صنعت مانند یک دوی امدادی است که هیچ وقفه ای نباید در آن اتفاق بیفتد اما متاسفانه میان تصمیم سازان و مدیران ما اینگونه نیست.

مقتدایی اضافه کرد: چه شوک هایی به یک مجموعه با تغییر مدیریت ها به دلیل عدم پیوستگی و همدلی مدیران ایجاد می شود که پروژه ای با 90 درصد پیشرفت به دلیل اینکه مورد قبول مدیر جدید نیست متوقف شده است.

وی با بیان اینکه باید جلو این تعارضات را بگیریم و به تعامل تبدیل کنیم، اظهار کرد: رابطه عاطفی بین مدیران و پرسنل کارساز است و اگر اکنون این حلقه وصل در مجموعه نفت ایجاد نشود قطعا در آینده هم ایجاد نمی شود.

استاندار خوزستان به یک راهکار خود در استانداری خوزستان اشاره کرد و گفت: در استانداری خوزستان تعدادی از افرادی که بین پنج تا 12 سال سابقه کار دارند را انتخاب کرده ام تا به صورت استاد شاگردی در جلسات شرکت کنند و تجربیاتی را کسب کنند ولی در مجموعه نفت خلاء این راهکار احساس می شود.

وی افزود: تنها مدرک گرایی و پشت میز نشستن کافی نیست بلکه با قرار گرفتن در کنار مدیران تجربیاتی برای آینده کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه صنعت نفت خوزستان از امروز تا روز سه شنبه ١٨ آذرماه به مدت چهار روز پذیرای بازدید متخصصان، کارشناسان و علاقمندان خواهد بود. از میان شرکت کنندگان در این نمایشگاه ٨٧ شرکت‌کننده از صنایع استان خوزستان هستند که حدود ٤١ درصد شرکت‌کنندگان را شامل می‌شود و ٢٥ شرکت از این تعداد، عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفت خوزستان هستند.