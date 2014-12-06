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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۰۸

اسفراینی مطرح کرد:

سهم ۵.۵ درصدی منطقه ۲۰ از تصادفات فوتی پایتخت

سهم ۵.۵ درصدی منطقه ۲۰ از تصادفات فوتی پایتخت

شهرری - معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منقطه ۲۰ با اشاره به کاهش تصادفات رانندگی در این منطقه جنوبی طی سال های اخیر گفت: تنها ۵.۵ درصد از تصادفات فوتی شهر تهران در منطقه ۲۰ حادث می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسفراینی اظهار داشت: با توجه اینکه اغلب مصدومین تصادفات رانندگی پهنه جنوب تهران و حریم شهرری به دو بیمارستان شهدای هفتم تیر و فیروزآبادی واقع در منطقه ۲۰ منتقل می شوند، بر اساس امار سازمان پزشکی قانونی در سال ۹۲ این محدوده بیشترین مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی در شهر تهران را داشته در صورتیکه این میزان در منطقه ۲۰ بسیار ناچیز است.

این مسئول با اشاره به وجود ۳۰ نقطه جمعیتی در محدوده حریم شهرری ادامه داد: تنها ۵.۵ درصد از تصادفات فوتی پایتخت در منطقه ۲۰ اتفاق می افتد که اغلب آنها عابرین پیاده و راکبان موتورسیکلت هستند.

وی عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را مهمترین دلایل تصادفات برشمرد و متذکر شد: ارائه آموزش های شهروندی در زمینه مسائل ایمنی و ترافیک از اولیت های مدیریت شهری منطقه ۲۰ است که با وجود محیط آموزشی بوستان ترافیک و فعالیت مربیان ترافیک یاز برای دانش آموزان و راکبان موتورسیکلت به صورت مستمر در حال اجرا است.

کد مطلب 2436936

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