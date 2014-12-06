به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، در پی اعدام "علی البزال" سرباز ارتش لبنان توسط جبهه تروریستی النصره که در منطقه عرسال تحت اسارت قرار داشت، خانواده وی با برگزاری یک کنفرانس خبری از دولت لبنان خواستند در ازای این اقدام جبهه النصره، تروریستهای خطرناک بازداشت شده در زندان "الرومیه" را اعدام کند.

این در حالی است که جبهه النصره پس از اعدام علی البزال با انتشار بیانیه ای این اقدام خود را به عنوان کوچکترین اقدامی که می توانست در مقابل ارتش لبنان اتخاذ کند، یاد کرد. جبهه النصره همچنین تهدید کرد درصورتی که ارتش لبنان تروریستهای بازداشت شده توسط این ارتش را آزاد نکند گروگانهای نظامی دیگر را نیز اعدام خواهد کرد.

برخی البته معتقدند اعدام این سرباز ارتش لبنان در اعتراض به بازداشت زنان سرکردگان داعش و النصره که اخیرا خبر آن در رسانه های لبنانی منتشر شد، بوده است.

در عین حال خانواده البزال در کنفرانس خبری امروز خود با نام بردن از تروریستهای تحت بازداشت ارتش لبنان از جمله "جمانه حمید" و "عمر الاطرش" که ارتباطات ویژه ای با تروریستهای النصره داشته اند، خواستار اعدام آنها شدند.

آنها همچنین "شیخ مصطفی الحجیری" معروف به "ابوطاقیه" از شیوخ منطقه عرسال لبنان که گفته می شود با برخی افراد افراطی در این منطقه ارتباطاتی دارد را مسئول کشته شدن "علی البزال" فرزند این خانواده دانستند.

شیخ مصطفی الحجیری اخیرا از سوی دولت لبنان مسئول مذاکره با گروههای تروریستی در عراسال برای آزادی سربازان اسیر شده بود. خانواده البزال با تاکید بر لزوم بازداشت وی از دولت لبنان خواسته اند در این زمینه وارد عمل شود.

از سوی دیگر، جدای از تحولات منطقه عرسال لبنان (هم مرز با سوریه) خانواده "ابراهیم مغیط" یکی دیگر از سربازان اسیر لبنانی ظهر امروز در اعتراض به عدم آزادی وی جاده میان طرابلس و بیروت را مسدود کردند.

خانواده این اسیر لبنانی اعلام کردند: گروه داعش به آنها پیام داده در صورت عدم ایجاد هرج و مرج در لبنان، ابراهیم مغیط را اعدام خواهند کرد.

در همین راستا کمیته بحران که زیر مجموعه هیئت وزیران لبنان است امروز طی جلسه ای فوق العاده تحولات مربوط به پرونده سربازان اسیر ارتش را بررسی خواهد کرد.

این در حالی است که حزب الله لبنان اخیرا توانست در عملیات مبادله با جبهه النصره، "عماد عیاد" تنها سرباز اسیر خود در جریان درگیریهای سه سال اخیر در سوریه را آزاد کند. محافل امنیتی اعلام کردند با توجه به اینکه حزب الله در ازای آزادی این رزمنده خود فقط دونیروی عادی از گروههای مسلح را آزاد کرده بود، این روش می تواند راهبرد خوبی برای آزادی سربازان اسیر ارتش لبنان در عرسال باشد.