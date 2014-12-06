به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی در دیدار با رئیس کنفدراسیون صنایع دانمارک گفت: با روی کار آمدن دولت جدید فصل دیگری از اقتصاد ایران آغاز گردیده است و در مدت زمان کوتاهی برتورم غلبه کرده ایم و به سوی رونق تجارت و توسعه سرمایه گذاری خارجی پیش رفته ایم و همچنین بخش خصوصی کشور از سهم بسزایی در عرصه اقتصاد کشور برخوردار است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: دولت جدید اقتصاد جهانی را یک اصل اساسی قرار داده و روابط سازنده ای را با کشورهای جهان خصوصاً کشورهای اروپایی آغاز نموده است. همچنین علاقه کشورها به بازار ایران غیرقابل باور است که با حجم فراوان اعزام هیات های تجاری به ایران مواجه شده ایم.

وی تصریح کرد: باتوجه به بازارهای کشورهای همسایه، مشترک المنافع، خاورمیانه و قفقاز؛ ایران دارای بازار 300 میلیونی است که از لحاظ همکاری های دو جانبه، سه جانبه و چند جانبه دارای اهمیت بسزایی است.

رئیس اتاق ایران با اشاره به موقعیت و جایگاه دانمارک بیان کرد: دانمارک بیش از 50 سال است که در صنایع لبنی ایران حضور دارد و بیش از 80 نقطه کشور با صنایع لبنی دانمارک همکاری دارند. همچنین در صنایع داروسازی، تولید سیمان، اوره و آمونیاک با ایران همکاری داشته است.

در ادامه، «کارستن دیبواد» رئیس کنفدراسیون صنایع دانمارک، اظهار داشت: کنفدراسیون صنایع دانمارک یک سازمان خصوصی است که اعضای آن از بخش های صنعتی، حمل ونقل، خدمات است و با حدود ده هزار عضو داریم که همه آنها تقریبا فعالیت های بین المللی دارند.

رئیس کنفدراسیون صنایع دانمارک با اشاره به تحریم ها و نتایج مذاکرات گفت: گرچه در مسائل سیاسی دخالتی نداریم ولی امیدواریم که مذاکرات تا تابستان سال آینده به نتایج مثبت برسد.

دیبواد ادامه داد: ایران و دانمارک سابقه همکاری طولانی دارند که مربوط به دهه 30 و اجرای راه آهن سراسری ایران است. امروزه علاوه بر توانمندی مهندسی، در زمینه های کشاورزی، مواد غذایی و دیگر صنایع پتانسیل های خوبی وجود دارد.