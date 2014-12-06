نغمه های ذاکران اهل بیت(ع) رزمندگان را آسمانی می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم رضا دوستعلی مدیر فرهنگی هنری منطقه چهارده و رئیس فرهنگسرای اخلاق ضمن خیرمقدم در گزارشی منطقه چهارده را مأمن و مرجع مردم انقلابی و مذهبی شرق تهران در خیزش بزرگ و نهضت تاریخی بنیان گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) توصیف کرد که هم به عطر هزاران شهید دلاور هشت سال دفاع مقدس معطر است و هم از سالهای دور، مکتب عالمان و دانشمندان علوم دینی و همچنین آقا شیخ جواد خراسانی بوده است.

رئیس فرهنگسرای اخلاق افزود: این سرزمین پربرکت و خوش حاصل، همچنان از اساتید بزرگ و سرشناسی چون حاج علی آهی و حاج غلامرضا سازگار میزبانی می­کند و برگزاری برنامه "پرده عشاق" باعث تقویت معنویت در جامعه و میان مردم و حفظ افکار اصیل و سنت های ماندگار مذهبی در بین عموم خصوصا نسل جوان می­گردد.

وی اضافه کرد: شمع سوزان اما نور بخش "پرده عشاق" در دارالمومنین تهران بواسطه­ یک عمر تلاش و کوشش در مسیر اهل بیت عصمت وطهارت (ع) و تربیت شاگردان فراوان و فرزندان پاک سیرت و نیک سرشت قدردانی می­شود.

دوستعلی زنده نگه داشتن یاد و نام "حاج غلامعلی سماواتی" را باعث افتخار فرهنگسرای اخلاق دانست و گفت: اندیشه های والای شخصی ستایش می­شود که افتخارش هیات­داری و زندگی اش را وقف امام حسین (علیهم السلام) کرده است.

خادمان امام حسین(ع) بدانند که آن حضرت دم آخر زندگی از آنها دیدن می کند

حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالقاسم شجاعی در این مراسم طی سخنانی، با اشاره به مسمای نام حاج غلامعلی سماواتی گفت: کلمه «غلام» عنوان دقیقی است که در مباحث اسلامی، منابع فقهی و اصول عالی اخلاقی ممدوح نیست ولی وقتی همین عنوان همراه با نام مبارک امام حسین (ع) و سایر ائمه اطهار علیهم السلام همراه باشد، ممدوح و ستوده است.

این سخنران دینی با تأکید بر اینکه عنوان هایی مانند «غلامعلی» در تایید ولایت حضرت امیرالمؤمنین امام علی (ع) است ، اظهار داشت: در تاریخ اسلام به جهت گسترش مفهوم ولایت، بار بسیار عظیمی بر دوش شیعیان بود که توانستند در پرتو غلام بودن در آستان مقدس حضرت امیرالمؤمنین (ع) به تمام معنا موفق باشند. بر همین اساس است که آن حضرت فرموده است: حقی که شیعیان بر عهده ما دارند بالاتر است از حقی که ما بر عهده آنها داریم، به این دلیل که آنها در راه ما مصیبت می بینند اما ما در راه آن ها دچار مصیبت نمی شویم.

حجت الاسلام و المسلمین شجاعی از قنبر، اولین غلام حضرت امیرالمؤمنین (ع)، یاد کرد که وقتی حجاج بن یوسف او را محاکمه کرد و بنده حضرت امیرالمؤمنین (ع) خواند، قنبر پاسخ داد: من بنده خدا هستم ولی ارادتمند به آستان مبارک آن حضرت و غلام ایشان هستم. به این ترتیب حجاج بن یوسف حدود یکصد و بیست هزار نفر از شیعیان و دوستداران آن حضرت را به شهادت رساند تا نام مبارک ایشان را از بین ببرد، اما خودش از بین رفت و روز به روز بر تعداد غلامان و شیعیان آن حضرت افزوده شد.

او در ادامه به کشته شدن پانزده غلام در واقعه عظیم عاشورا اشاره کرد و گفت: از میان تمام این غلامان وقتی جون در میدان نبرد از بالای زین بر زمین افتاد، امام حسین (ع) فوراً خود را بر بالین او رساند، صورت مبارک خود را بر صورت او گذاشت و جون که از هوش رفته بود از عطر مشک محاسن آن حضرت به هوش آمد. همان موقع امام حسین (ع) در حق جون چنین دعا کرد که: خدایا! رویش را نورانی و بویش را معطر کن. این دعا مستجاب شد و در شب دفن خاندان امام حسین (ع) اعلام کردند که بدنی مانند ماه می درخشد و عطر خوشی دارد. امام سجاد (ع) او را شناسایی کرده و فرمود: این بدن غلام پدرم است.

حجت الاسلام شجاعی ادامه داد: این محبت امام حسین (ع) در مورد غلامی که آرزو می کرد ای کاش من هم بزرگ زاده بودم مثل زهیر و حبیب بن مظاهر و دیگر شهدای کربلا که امام حسین (ع) بر بالین آنها می رفت، نشان دهنده لطف و رحمت گسترده آن حضرت است.

این سخنران دینی وعاظ، مداحان و هیئتی ها را مورد خطاب قرار داده و گفت: به خوب اربابی تکیه کرده اید و بدانید که دم آخر زندگی تان از شما دیدن می کنند.

و توصیه کرد: سرمایه ما قرآن کریم است و بعد از خطبه از آیات قرآن استفاده می کنیم. اما نکته مهم این است که دانشگاه برای ارائه و ارشاد فکری مردم به اصول عالیه نیاز دارد و باید از همین کتاب آسمانی استفاده شود.

حجت الاسلام شجاعی با تقدیر از اقدام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در جهت تجلیل از مفاخر جسینی گفت: همین کاری که امروز سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهرانانجام شده و از نوکرها و اساتید سخن و افرادی که حتی عمر خود را در اداره هیئت ها گذرانده اند تقدیر می کند اقدام بسیار خوبی است. چراکه به احترام یک نوکر شایسته درس خوانده اهل بیت علیهم السلام انجام می شود و مصداق همان کاری است که حضرت سیدالشهدا (ع) بر بالین شهدای کربلا آمد و به دنیای بشر نشان داد که هر کس در راه ما و ترویج اسلام قدم بردارد، ما یار و معین و نگهدار او هستیم.

این خطیب توانا که سال های عمرش را در راه تبلیغ و نشر علوم دینی گذرانده، ابراز امیدواری کرد که خداوند خادمان حضرت سیدالشهدا (ع) را در قیامت در جوار حضرت امیرالمؤمنین (ع) قرار دهد و در مقام عالی و مراتب معنا در جوار اهل بیت علیهم السلام موفق بدارد.

او همچنین حاج غلامعلی سماواتی را فرد شایسته، بزرگوار و درس خوانده ای معرفی کرد که فیض اول را از مرحوم آیت الله العظمی آخوند همدانی (ره) برده است، یعنی همان شخصیت برجسته ای که در افق همدان بود و شعاع فکری اش از نظر مراتب فقهی و ادبی به تمام حوزه های علمی می رسید.

حجت الاسلام شجاعی با اشاره به تأثیر هیئت ها در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ کسی نمی توانست با لباس روحانیت از خانه خارج شود. اما امروز با قیام حضرت امام خمینی (ره) این احترام برای جامعه روحانیت و جامعه مداح به تمام معنا در ابعاد وسیع انجام شده و برنامه ای که در حال اجراست اتفاقی است در پرتوی مراتب فکری و مقام عالی مقام معظم رهبری است که مشوق جامعه مداح و روحانیت و مشوق روضه و عزاداری اهل بیت علیهم السلام هستند. خود ایشان در این گونه مراسم شرکت می کنند و من بارها در ایام شهادت ائمه اطهار علیهم السلام خدمت ایشان منبر رفته ام. حاج آقا لولاچیان هم شاهد این ماجرا هستند که من در رثای رسول خدا (ص) سخن گفته و روضه خواندم و ایشان برای تشویق چند جمله فرمودند که هنوز آن فرازهای عالی سخن ایشان برای من برنامه درس آموز است که در اصول سخن و مراتب منبر بیشتر فعال باشم.

حجت الاسلام شجاعی در پایان یک بار دیگر به مقام غلامی در آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام اشاره کرد و اظهار داشت: حاج غلامعلی سماواتی وقتی به منبر می رود و سخن می گوید سماواتی است، وقتی روضه می خواند سماواتی است، وقتی عزای اهل بیت علیهم السلام را با نغمه های سماواتی می گوید و به این دلیل نام «حاج غلامعلی سماواتی» نام بامسمایی برای ایشان است و فرزندان شایسته ایشان هم در عرصه مداحی موفق هستند و فرزند دیگر ایشان شهید شده است.

او در پایان گفت: آن صورتی که امام حسین (ع) بر صورت جون غلام گذاشت، به دنیای انسانیت نشان داد که ما این طور از غلام مان پذیرایی می کنیم. صورت را به صورت این عزیز گذاشت یعنی غلام من معادل پسر من است، چراکه همین صورت را بر صورت حضرت علی اکبر (ع) گذاشت.

آشنایی دیرینه با حاج غلامعلی سماواتی در سقاخانه و حسینیه همدانیها

حاج حسین شمسایی ذاکر، مداح پیشکسوت و شاعر آیینی، حضور در جمع ستایشگران آل الله برای تجلیل از "حاج غلامعلی سماواتی" را با برخود فرض دانسته و سابقه آشنایی خود را با این ذاکر پیشسکوت به سالهای 1345 در سقاخانه و حسینیه همدانیها عنوان کرد.

کلام حاج غلامعلی سماواتی به حدیث اهل بیت(ع) آراسته است

استاد حاج غلامرضا سازگار، ذاکر و پیرغلام حسینی، یکی از سجایای اخلاقی حاج غلامعلی سماواتی را آراستن سخن با احادیث آل محمد (ع) عنوان کرد و گفت: هرگز ندیده ام که جلسه ای با این بزرگوار تشکیل شود و مطلب را از غیر در خانه اهل بیت علیهم السلام شروع کند. با ایشان که بنشینیم از اول مجلس تا آخر، هر قدر که طول بکشد دوستان مشغول عبادت هستند.

این ذاکر امام حسین (ع) با تأکید بر اینکه غیبت در مجلسی که حاج غلامعلی سماواتی هست راه ندارد، خاطره ای از این پیرغلام اهل بیت علیهم السلام تعریف کرد که: یک روز در صحن امام حسین (ع) در حال رد شدن بودم که دیدم ایشان و فرزندش، حاج مهدی، نشسته اند. من هم نشستم و هر سه نفر مصیبت امام حسین (ع) را خواندیم و گریه کردیم.

خدا را برای داشتن چنین پدری شاکرم

حاج مهدی سماواتی، فرزند حاج غلامعلی سماواتی، هم در این مراسم گفت: خدا را شکر می کنم برای این نعمت بزرگی که نصیبم کرد؛ پدر بزرگواری که همه وجودش اخلاص و محبت اهل بیت علیهم السلام و هم و غمش احیای مکتب این بزرگان است.

تلاش و کوشش ذاکران حسینی(ع) نتیجه داده است

سردار حسین همدانی فرمانده سابق سپاه محمد رسول الله خطاب به ستایش گران آل الله گفت: تلاش به جهاد و کوشش شما مداحان و ذاکران حسینی نتیجه داده، بطوریکه تکفیریها که به دنبال تخریب حرم مطهر حضرت زینب سلام الله علیهما بودند عده­ای از پامنبری های شما نوکران اهل بیت (علیهم السلام) آنجایی که شما در توصیف وقایع عصر عاشورا گفته بودید وقتی به خیمه ها حمله کردند دیگر حضرت عباس (علیهم السلام) نبود که از خیمه ها دفاع کند چرا که خیمه ها بدون نگهبان بود، اما در زمانه ما، تیپ حضرت ابوالفضل العباس (علیهم السلام) با جانفشانی و تقدیم دهها شهید، تکفیری­ها را از بیست متری حرم حضرت زینب سلام الله علیه راندند و پس از یکسال، چند نفر مدافع حرم حضرت زینب سلام الله علیها به چند صد نفر رسیده است.

جانشین سابق نیروی مقاومت بسیج اضافه کرد: شهدا را شما تربیت کردید و امام حسین علیه السلام و اهل بیت(علیهم السلام) ، زینب کبری سلام الله علیهما از عصر عاشورا تا دمشق کاری کرده­اند که اثرش را حتی بر روی مفتی اهل سنت سوریه که خطبه­های نماز جمعه دمشق را قرائت می­کند نیز گذاشته است.

ذاکران اهل بیت (ع) رزمندگان را آسمانی می­کردند

مجتبی شاکری جانباز دوران دفاع مقدس و عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر انقلاب اسلامی، بال گستر در جهان شده است بخاطر انگیزه­هایی است که نغمه­های مداحان اهل بیت (علیهم السلام) در دل رزمندگان ایجاد کردند و آنها را از خود بیخود و بخدا نزدیکتر کردند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: قدر بزرگان را بدانید و نسل­ها باید میراث و شخصیت­های خود را بشناسند چرا که این میراث گرانبها، سرمایه ای برای نسل های آتی محسوب می­شوند تا بتوانند بدرستی قدمهای استوار و پایدار بردارند.

وی خطاب به ستایش گران و مداحان اهل بیت (علیهم السلام) گفت: با اشعار، کلمات و مداحی های شما، بچه های رزمنده آسمانی شدند و لایه های زیرینی که بچه­ها در آن شرایط قرار می­گرفتند آن نغمه­هایی بود که ذاکران اهل بیت (علیهم السلام) قرائت می­کردند .

هرچه داریم از عنایت اهل بیت علیهم السلام است

حاج غلامعلی سماواتی، پیرغلام حسینی، هم طی سخنانی تأکید کرد: راضی به زحمت نمی شدم اما چون مجلس به نام حضرت سیدالشهدا (ع) بود قبول کردم.

و ادامه داد: سال ها به عنوان غلام امام حسین (ع) خدمت کرده ام و این همه از عنایت خود امام حسین (ع) است. ما هرچه داریم از عنایت اهل بیت علیهم السلام است.

حاج غلامعلی سماواتی در این برنامه حدیث شریفی را از کتاب بحار الانوار روایت کرد که: امام صادق (ع) که صداقتش را خداوند تصدیق فرموده، قسم یاد کرده و فرموده است: «به خدا قسم اگر هر آینه خدای تعالی ولایت و مودت و قرابت ما را فرض و واجب نفرموده بود، ما شما را داخل در خانه های خود نمی کردیم؛ و ما شما را واقف و خبر دار از آستانه درب خانه مان هم نمی کردیم.» و من هم عرض می کنم حق داشتید این حقیر ناچیز را داخل در خانه هایتان داخل نکنید.

این پیرغلام حسینی درباره این حدیث شریف توضیح داد: ولایت، بحث عمیق و دریای ژرفی است که باید ده ها منبر درباره آن سخنرانی شود. همچنین مودت هم موضوع بسیار مهمی است که خداوند در قرآن کریم خطاب به پیغمبر اسلام (ص) فرموده است: « قُل لا أَسئَلُكُم عَلَیهِ أَجراً إِلاَّ المَوَدَّةَ فِی القُربى؛ بگو من از شما اجری نمی خواهم به غیر از مودت نزدیکان و اهل بیتم». همچنین در زیارت جامعه امام هادی (ع) می فرماید: « وَلَكُمُ الْمَوَدَّةُ الْواجِبَةُ وَالدَّرَجاتُ الرَّفيعَةُ وَالْمَقامُ الْمَحْمُودُ وَالْمَكانُ الْمَعْلُومُ». از سوی دیگر قرابت هم بحث مفصلی دارد که می توان برای درک آن به کتاب اصول کافی مراجعه کرد.

در پایان این مراسم به پاس سالها خدمات مخلصانه حاج غلامعلی سماواتی به آستان حضرت سیدالشهدا(ع) از او تجلیل و نشان پرده عشاق به این پیرغلام حسینی اهدا شد.