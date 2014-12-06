زیرساختهای لازم در شهرکهای صنعتی لرستان ایجاد می شود

فرزاد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه ها و اولویتهای اساسی ما در استان ایجاد زیرساختهای لازم در شهرکهای صنعتی لرستان است.

وی با بیان اینکه طی سال گذشته سه شهرک صنعتی لرستان آبرسانی شده اند عنوان کرد: این شهرکها شامل شهرک شماره سه خرم آباد، شهرک شماره دو بروجرد و شهرک صنعتی کوهدشت بوده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان با اشاره به گازرسانی به ناحیه صنعتی مرزیان بیان داشت: امسال نیز شهرک صنعتی شهرستان الیگودرز از نعمت گاز برخوردار خواهد شد.

محمدی با اشاره به به ایجاد زیرساخت مخابرات در شهرکهای صنعتی استان لرستان ادامه داد: طی سال گذشته این زیرساخت در شهرکهای صنعتی شماره سه خرم آباد، پل هرو و شهرستان کوهدشت ایجاد شده است.

وی یادآور شد: امسال نیز زیرساخت مخابرات برای شهرکهای صنعتی الشتر، پلدختر و الیگودرز ایجاد خواهد شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان با اشاره به ایجاد زیرساخت برق در شهرکهای استان تصریح کرد: سال گذشته زیرساخت برق در شهرک صنعتی کوهدشت ایجاد شده و امسال نیز شهرک صنعتی شماره دو بروجرد و شهرک صنعتی نورآباد از نعمت برق برخوردار خواهند شد.

محمدی با اشاره به خرید یک دستگاه ماشین آتش نشانی از محل اعتبارات ملی برای شهرک صنعتی شماره یک خرم آباد ادامه داد: همچنین امسال نیز برای منطقه ویژه اقتصادی ازنا و شهرک صنعتی بروجرد نیز یک دستگاه ماشین آتش نشانی خریداری خواهد شد.

وی همچنین از ایجاد ایستگاه آتش نشانی در شهرک صنعتی صنعتی شماره دو خرم آباد خبر داد.