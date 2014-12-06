رئیس جمهور فردا به دانشگاه پزشکی ایران می رود/ بیان مطالبات 10 دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رضا داوود آبادی فراهانی در نشست خبری مراسم 16 آذر با تشریح چگونگی انتخاب دانشجویان سخنرانی کننده در مراسم، افزود: در سالهای گذشته عرف این بوده است که رئیس جمهور در یکی از دانشگاههای تهران حضور یابد و به سخنان دانشجویان گوش فرا دهد که سال گذشته دکتر روحانی در دانشگاه شهید بهشتی حضور پیدا کرد. امسال رئیس جمهور برای مراسم روز دانشجو به دانشگاه علوم پزشکی ایران می رود.

وی تصریح کرد: درگذشته بیشتر تشکل های سیاسی در این مراسم صحبت می کردند که ما امسال تصمیم گرفتیم تعریف جدیدی ارائه دهیم چرا که دانشگاه محل علمی است که در کنار فعالان سیاسی، کانون های فرهنگی، علمی و ورزشی هم حضور دارند از همین رو امسال 10 دانشجوی فعال در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، تشکل های صنفی، انجمن های علمی و تشکل های سیاسی فرصت بیان مطالبات را در این مراسم دارند.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: همچنین جمعیتی که برای حضور در سالن از آنها دعوت شده است شامل منتخبان جشنواره های علمی، فرهنگی، المپیادهای ورزشی، تشکل های اسلامی، فعالان قرآنی هستند.

اولین حضور رئیس جمهور در دانشگاه علوم پزشکی

وی یادآور شد: این برای اولین بار است که رئیس جمهور در یک دانشگاه علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت حضور می یابد به همین دلیل همکاری هایی با معاونت فرهنگی وزارت علوم در این زمینه صورت گرفته است.

معاون وزیر بهداشت درباره وضعیت مجوز تشکل های دانشجویی اظهار کرد: در حال حاضر 265 تشکل مجوزدار در 60 دانشگاه علوم پزشکی فعالیت می کنند.

برگزاری جشنواره سراسری نشریات دانشجویی

وی همچنین درباره برگزاری جشنواره مطبوعات دانشجویی به صورت ملی، اظهار داشت: در حال حاضر جشنواره مطبوعات دانشجویی در سطح ملی و منطقه ای برگزار می شود و ما نیز در قالب جشنواره فرهنگی، جشنواره مطبوعات داریم اما پیشنهاد کرده ایم که با همکاری وزارت علوم و دانشگاه آزاد جشنواره سراسری نیز داشته باشیم.

فراهانی درباره حضور روسای سایر قوا در دانشگاهها گفت: تعامل دوسویه مسئولان نظام و دانشجویان برکات بسیاری دارد که برنامه فردا نیز شروع این حرکت است و امیدواریم رده های بعدی مسئولان نیز در دانشگاهها حضور یابند.

وی افزود: نکته قابل توجه این است که فرصتی فراهم شود تا همه دانشجویان بتوانند در حضور مسئولان مطالبات خود را بیان کنند و ما از مطالبات دانشجویی یک تصویر واقعی داشته باشیم نه تصویر کاریکاتوری.

کلاسهای درس فردا تعطیل نیست

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: در برنامه فردا نیز کلاس های دانشگاه علوم پزشکی ایران تعطیل نشده است اما فضایی برای حضور دانشجویان این دانشگاه و استفاده از برنامه 16 آذر فراهم شده است.

فعالیت سیاسی در بین دانشجویان پزشکی کمتر است

فراهانی همچنین درباره فعالیت سیاسی در میان دانشجویان علوم پزشکی و کمبودهای بودجه ای در این بخش اظهار داشت: در علوم پزشکی به دلیل سنگین تر بودن دروس و زمان تحصیل طولانی تر، تحرک سیاسی به نسبت دیگر دانشگاهها کمتر است اما ما به هیچ عنوان به دنبال غیر سیاسی کردن دانشگاهها نیستیم و معتقدیم تمامی نحله های فکری در چهارچوب قانون به عنوان جنبش دانشجویی می توانند در دانشگاهها فعالیت کنند و نه تنها مزاحم نبوده بلکه مقوم نظام نیز هستند.

وی افزود: رسالت اصلی دانشگاه فعالیت علمی است اما کارکردهای بعدی چون فعالیت سیاسی هم باید در کنار آن تقویت شود.

بودجه فرهنگی صرف غذا می شود

فراهانی درباره بودجه فرهنگی در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: تمام پولی که به این بخش اختصاص می یابد صرف غذا می شود و در بخش هایی کمبود هم پیش می آید که مجبوریم از سایر بخش ها جبران کنیم. در حال حاضر بودجه فرهنگی 60 هزار تومان به ازای هر دانشجو است که پاسخگوی این فعالیت نیست.

وی افزود: ما امسال در بودجه سال جاری رقمی حدود 22 میلیارد تومان بودجه فعالیت فرهنگی دانشجویی داشتیم اما برای بودجه سال بعد حدود 250 میلیارد تومان پیشنهاد داده ایم.