به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوکنیوز، به گفته آنتونی فوربس واستون مدیرعامل کمپانی پن مک میلان امسال سال سختی بود؛ سالی که فروش کتاب چاپی کاهش یافت و فروش کتاب الکترونیکی نیز ثابت ماند. با این حال تمرکز بر بنیادهای صنعت نشر از دستاوردهای امسال بود.
تام ولتون رییس پنگوئن رندوم هاوس در بریتانیا سال ۲۰۱۴ را سالی میداند که نشر خودش را بار دیگر ثابت کرد: با جهش دوبارهاش، با تنوعش و با نشان دادن ارتباط فرهنگی ریشه دارش. او میگوید با وجود سختی در بازار کتاب بریتانیا، که تنها رشد در بخش کتاب کودک و صادرات کتاب را تجربه کرد، اما همه این صفتها برای سالی که گذشت، معنادار است.
بار دیگر اهمیت نامهای بزرگ و برندها اثبات شد
به گفته یان چاپمن از کمپانی اسانداس بریتانیا، بار دیگر اهمیت نامهای بزرگ و برندها اثبات شد و در پیرامون این نامها، فروش قابل توجه بود. این موضوع به طور جدیتر در حوزه کتاب نوجوان و تاثیر فیلمها بر کتابها قابل مشاهده بود. آن-جین ماتاگ از بخش کتاب کودک هارپر کالینز نیز میگوید: در سال ۲۰۱۴ برندهای بزرگ بیشتر از همیشه قدرت خود را نشان دادند. برندها بر کیفیت قصه گویی تمرکز کردند.
پال موتون از کمپانی بل موتون میگوید امسال سالی بود که بازار کتاب بریتانیا بر اهمیت نقش بلاگرها واقف شد.
آلساندرو گالنزی از آلما بوکز هم میگوید: امسال سال خیزش دوباره ترس از آینده برای ناشران مستقل بود. با این حال سم ادینبورو رییس انجمن کارگزاران ادبی معتقد است امسال سال نسلی از ناشران مستقل بود که موفقیتهای زیادی را تجربه کردند و در برابر چالش ها موفق بودند.
رییس واتراستنوز موسسه کتاب بریتانیا اما میگوید سال ۲۰۱۴ این موسسه بار دیگر و پس از چند سال، شاهد رشد فروش کتاب بود و نشان داد آیندهای دراز مدت و قابل قبول برای کتابفروشیهای بریتانیا متصور است.
کیفیت کتابها آنقدر که باید خوب نبود
اما مایکل نیل مدیر کتاب کمپانی ویاچاس با تاکید بر چالشهای موجود میگوید:باید خوب باشیم و کتابهای قوی برای همه بخشها داشته باشیم. به گفته وی کیفیت کتابها امسال آنقدر که باید خوب نبود.
موضوع مقابله هچت/آمازون نیز موضوع مهم دیگر سال بود که در بسیاری از ابرازنظرها خودنمایی میکرد. از جمله ریچارد مولت رییس اتحادیه ناشران بریتانیا که معتقد بود چنین چالشهایی باید در سطحی زیر سطح عمومی حل شود و نباید پردهدری صورت بگیرد.
کلر الکساندر کارگزار ادبی نیز سال ۲۰۱۴ را سالی دشوار خواند که خوشبینی محتاطانه او را به چالش کشید و با این حال او همچنان به این اعتقاد دارد که ناشران بزرگ میتوانند از پس چنین منازعات بازدارندهای برآیند.
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