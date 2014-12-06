راه نجات کشور دوری از باند بازی و جناح گرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر بهمنی پیش از ظهر امروز در آئین افتتاحیه نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان اظهار کرد: ما مدعی مقاومت در برابر تحریم هستیم، تحریم اتفاقی بد اما در عین حال برای ما خوشایند بود که توانستیم استعدادها و قابلیت های خود را در خودکفایی به نمایش بگذاریم.

وی با بیان اینکه اگر تحریم نبود، نمی توانستیم به تولید چهار میلیون بشکه نفت برسیم، عنوان کرد: قبل از انقلاب شرکت ملی حفاری ایران دارای 46 مدیر بود که به دلیل وابستکی فنی به غرب به سادگی کارها را پیش می برد و یک قطعه به راحتی از اروپا به خوزستان می رسید در حالی ما بعد از انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی از این امکان برخوردار نبودیم و این مسئله باعث شد از قابلیت های خود استفاده کنیم.

مديرعامل شركت ملي حفاري ايران، تعداد حلقه های چاه موجود را سه هزار و 500 حلقه بیان کرد و گفت: در حال حاضر 120 دستگاه حفر چاه حفاري در كشور فعال است و 17 هزار نیروی با تحصيلات عاليه به طور مستقيم در اين صنعت مشغول به كار هستند.

وی بیان کرد: امروزه ما در صنعت حفاری کشور مدعی هستیم که علاوه بر اینکه مسائل داخلی خود را حل می کنیم در کنار آن صنعت حفاری به موفقیت های فرامرزی در کشورهایی مانند لیبی، ترکمنستان و... نیز دست یافته است.

بهمنی با بیان اینکه این موفقیت ها مدیون همکاری و همدلی کل مجموعه کشور است، تصریح کرد: راه نجات کشور در همراهی و همدلی و دوری از باند بازی و جناح گرایی است به همان شکل که در دوران هشت سال دفاع مقدس عمل شدهمه افراد از جناح و گروهی در کنار یکدیگر قرار گرفتند در جبهه اقتصادهم باید به همین شکل عمل شود.

وی افزود: هرکس که چوب لای چرخ دولت بگذارد و مانع حرکت اقتصا کشور شود نمی تواند ادعای همراهی با ملت را داشته باشد و باید در فکر و منش خود تجدید نظر کنند.

مديرعامل شركت ملي حفاري ايران با بیان اینکه 80 درصد اقتصاد کشور به نفت وابسته است، تصریح کرد: سازندگان نیازمند حمایت هستند و در این راستا باید به مدیران در مناطق اختیارات داده شود و خروجی افراد برای مملکت را در نظر بگیرند.

وی بیان کرد: اگر می خواهیم معضلات مثل بیکاری، فقر، انحراف و بزهکاری حل شود باید به اقتصاد و ایجاد اشتغال به دور از باند بازی و جناح گرایی عمل کنیم به این ترتیب بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

وی در پایان به هوش و ذکاوت ایرانی در همه عرصه های اشاره کرد و گفت: امروز سازندگان تجهيزات نفتي ما به موفقيتهاي خوبي از جمله دستيابي به آخرين تكنولوژي هاي صنعت حفاری و ساخت دكل نائل آمده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه صنعت نفت خوزستان از امروز تا روز سه شنبه ١٨ آذرماه به مدت چهار روز پذیرای بازدید متخصصان، کارشناسان و علاقمندان خواهد بود. از میان شرکت کنندگان در این نمایشگاه ٨٧ شرکت‌کننده از صنایع استان خوزستان هستند که حدود ٤١ درصد شرکت‌کنندگان را شامل می‌شود و ٢٥ شرکت از این تعداد، عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفت خوزستان هستند