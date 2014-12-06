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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۸

تجلیل از پژوهشگران برتر البرز در همایش ملی تولیدات فناورانه

تجلیل از پژوهشگران برتر البرز در همایش ملی تولیدات فناورانه

کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز در نشست خبری به تشریح فرایند برنامه های هفته پژوهش در استان پرداخت.

 به گزارش خبرنگار مهر، عباداله کامکار ظهر شنبه در نشست خبری « هفته پژوهش و فناوری استان البرز» به تشریح برنامه های این هفته در استان پرداخت و  اظهار داشت: این همایش با هدف ایجاد پیوند بین دانشگاه و صنعت و با رویکرد شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر، تجاری سازی یافته‌های پژوهشی و فناوری (فن بازار) و...برگزار خواهد شد.

وی افزود: استان البرز با برخورداری از مراکز متعدد دانشگاهی بصورت پر بار این هفته را برگزار می کند.

15 آذر ماه آغاز هفته پژوهش در استان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز ادامه داد: هفته بزرگداشت پژوهش و فناوری از 15 آذر ماه در استان آغاز خواهد شد.

وی افزود: برگزیدگان این همایش در آیین ملی که از  23 تا 26 آذر ماه برگزار می شود، برنامه‌های استانی یک هفته زودتر در استان البرز از روز دو شنبه 17 آذر تا چهارشنبه  19 آذر برگزار خوهد شد.

کامکار گفت: برگزیدگان استانی به تهران معرفی شده و در سطح ملی نیز  برترین ها انتخاب می شوند.

شایان ذکر است؛ در حاشیه این نشست خبری بازدیدی از روند آماده‌سازی نمایشگاه هفته پژوهش البرز توسط مسئولین ذی ربط صورت گرفت. 

کد مطلب 2436954

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